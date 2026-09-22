El próximo jueves 24 de septiembre, de 8 a 13, se realizará el operativo integral San Juan Cerca en el departamento 9 de Julio. La concentración de las dependencias de los ministerios será en la escuela Granaderos de San Martín, ubicada en Diagonal San Martín s/n, en la villa cabecera.

Las familias nuevejulinas podrán acercarse para solicitar asesoramiento, realizar trámites y acceder a controles clínicos, odontológicos y de laboratorio, entre otras prestaciones. La iniciativa busca facilitar la realización de distintas gestiones en una misma jornada y sin necesidad de sacar turnos previos.

Prevención ante posibles lluvias

En esta oportunidad, el operativo también tendrá un espacio destinado a la prevención ante las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño durante los próximos meses. Según los pronósticos mencionados en la convocatoria, podría haber mayores posibilidades de precipitaciones, sumadas a la acumulación de nieve en la cordillera y mayores caudales de agua.

La propuesta se desarrolla en el marco de la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE). Allí podrán participar referentes comunales, organizaciones no gubernamentales, vecinos y público en general.

Cómo prepararse ante una emergencia

Durante la jornada, las direcciones de Emergencia y Políticas Alimentarias y de Protección Civil brindarán información sobre cómo preparar una mochila de emergencia. También explicarán qué elementos primordiales debe incluir para disponer de ellos ante una situación de urgencia.

Además, se brindarán recomendaciones sobre las zonas de las viviendas y alrededores que deben mantenerse limpias, reparaciones necesarias en techos y estructuras y líneas telefónicas a las que se puede acudir para pedir ayuda. Este tipo de charlas está previsto que se repita en los próximos operativos San Juan Cerca.

Prevención oncológica

El operativo también contará con personal de la Fundación del Sanatorio Argentino, que trabajará junto al programa Onco San Juan en acciones de prevención temprana. Se realizarán estudios vinculados con cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer de próstata.

Para los estudios, las personas interesadas deberán concurrir con DNI y, si tienen, llevar estudios médicos previos. También deberán cumplir con las pautas de preparación correspondientes a cada examen.

Estudios para mujeres y hombres

Para los Papanicolau, destinados a mujeres de 14 a 70 años, no se deberá estar atravesando el período menstrual ni haber tenido relaciones sexuales durante las 48 horas previas. Tampoco deberán haberse realizado duchas vaginales ni aplicado tratamientos farmacológicos vaginales durante los dos días anteriores.

Habrá un cupo de 30 estudios citológicos, mientras que los estudios destinados a hombres serán para mayores de 40 años con antecedentes familiares de primer y segundo grado y mayores de 45 años sin antecedentes. En este caso, consistirán en un análisis de laboratorio y deberán concurrir en ayunas, con un cupo de 30 personas.

Trámites y servicios

Como participan ministerios, secretarías de Estado y organismos descentralizados, habrá una amplia variedad de trámites y prestaciones disponibles. Entre ellos estarán controles de signos vitales, peso y talla, vacunación, Medicina de Familia, Salud Mental, Odontología y Laboratorio.

También se podrá realizar el test de HIV, Hepatitis y Chagas, solicitar derivaciones y turnos a través del 0800 + CIDI. Además, habrá asesoramiento sobre discapacidad, personas mayores, asistencia, género, cooperativas, mutuales y emprendimientos.

Más gestiones disponibles

El operativo permitirá tramitar el DNI, con un cupo de 150 trámites, además de regularización dominial, asesoramiento previsional y laboral y Licencias de Conducir. También se podrá solicitar la Tarjeta SUBE, acceder a beneficios sociales y realizar gestiones mediante Ciudadano Digital.

El IPV brindará información sobre cuotas, regularización de deudas, impresión de boletas y requisitos para nuevas inscripciones. También habrá atención del EPRE, OSSE, Secretaría de Seguridad, Defensa al Consumidor y áreas vinculadas con producción agropecuaria, clubes, entidades deportivas y personas mayores.

Atención para mascotas

Las familias también podrán llevar a sus animales domésticos para solicitar antiparasitarios para perros y gatos. Además, se colocarán pipetas para pulgas y garrapatas a perros y se podrán realizar consultas sobre arbolado urbano, forestación, erradicación de árboles y poda.