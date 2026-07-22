Con el objetivo de fortalecer la respuesta del sistema sanitario ante situaciones críticas, el Ministerio de Salud de San Juan llevó adelante una nueva edición del curso PHTLS 10.ª Edición (Soporte Vital del Trauma Prehospitalario), una capacitación internacional destinada a médicos, enfermeros y profesionales que integran los equipos de atención de emergencias.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Medicina Preventiva, en conjunto con la Dirección de Emergencia Sanitaria y Gestión de Riesgos, y forma parte de la estrategia del Gobierno provincial para consolidar un sistema de salud con personal altamente capacitado para actuar de manera rápida y eficiente frente a emergencias.

La formación incorpora estándares internacionales para mejorar la respuesta prehospitalaria. (Gentileza)

Durante dos jornadas intensivas, los participantes combinaron instancias teóricas y prácticas basadas en los protocolos internacionales de la National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT). La formación estuvo a cargo de Simulation & Training, centro de docencia autorizado por la entidad, con instructores especializados provenientes de la provincia de Córdoba.

La formación incorpora estándares internacionales para mejorar la respuesta prehospitalaria. (Gentileza)

El principal objetivo del curso fue actualizar conocimientos sobre la atención inicial de pacientes politraumatizados, incorporando herramientas y procedimientos que permitan optimizar la toma de decisiones durante los primeros minutos de una emergencia, considerados decisivos para aumentar las posibilidades de supervivencia y reducir las secuelas.

Alrededor de 20 profesionales completaron satisfactoriamente la capacitación y obtuvieron la certificación internacional, fortaleciendo así las capacidades del sistema de emergencias de la provincia.

Apuesta a la formación continua

El instructor de NAEMT e integrante de Simulation & Training, Cristian Rivarola, destacó el trabajo articulado con el Ministerio de Salud de San Juan y valoró el compromiso de la provincia con la capacitación permanente de sus equipos de emergencia.

Según explicó, este tipo de iniciativas permite que los profesionales incorporen conocimientos y prácticas alineadas con los estándares internacionales, mejorando la calidad de la atención prehospitalaria y la respuesta frente a situaciones de alta complejidad.

Desde la Dirección de Emergencia Sanitaria y Gestión de Riesgos señalaron que continuarán impulsando nuevas ediciones del curso para ampliar el número de profesionales capacitados y fortalecer la red provincial de atención de emergencias.

La capacitación se desarrolló en las instalaciones del Club Richet Zapata, cuya comisión directiva colaboró de manera desinteresada para facilitar el desarrollo de la actividad. Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas acciones forman parte de una política orientada a consolidar un sistema sanitario moderno, con recursos humanos capacitados y preparados para brindar una atención cada vez más segura y eficiente a las familias sanjuaninas.