San Juan atraviesa un tramo de inestabilidad meteorológica marcado por la alerta amarilla N° 66/26 emitida por la Dirección de Protección Civil para la noche de este sábado 28 de noviembre, mientras el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada calurosa para el domingo y mayor probabilidad de tormentas hacia el lunes.

El aviso provincial alcanza a los departamentos de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil, donde se prevén lluvias y tormentas aisladas —algunas fuertes—, con precipitaciones acumuladas de entre 20 y 40 milímetros —que pueden superarse de forma local—, probable caída de granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas.

De acuerdo con los partes del SMN, el domingo 29 de noviembre se presentará con mínima de 21°C y máxima de 35°C en San Juan. Durante la madrugada habrá cielo mayormente nublado con 0 a 10% de probabilidad de precipitaciones, 20°C y viento de 7 a 12 km/h; por la mañana estará parcialmente nublado sin lluvias previstas y 29°C; por la tarde se esperan tormentas aisladas con 10 a 40% de probabilidad de precipitación y 35°C; y hacia la noche continuarán las tormentas aisladas, con 10 a 40% de chance de lluvias, 31°C y vientos del sector sur (S) y sudeste (SE).

Para el lunes 30 de noviembre, el panorama se mantendrá inestable con mínima de 22°C y máxima de 34°C y chances de precipitaciones que irán en aumento a lo largo de la jornada. En la madrugada se prevén tormentas aisladas con 10 a 40% de probabilidad y 22°C; por la mañana, tormentas aisladas con 40 a 70% y 24°C; por la tarde, tormentas aisladas con 40 a 70% y 34°C; y por la noche, tormentas con 40 a 70% de probabilidad y 27°C, con vientos de hasta 13-22 km/h y ráfagas.

Recomendaciones y líneas de emergencia

Ante las precipitaciones abundantes, el granizo y las eventuales tormentas, Protección Civil recordó que están habilitadas las líneas 103 (Protección Civil) y 911 (Emergencias). Entre las medidas preventivas difundidas se destacan:

En el hogar: revisar y limpiar techos, bajadas de agua y desagües; retirar del exterior objetos que el agua pueda arrastrar —en especial productos tóxicos como herbicidas o insecticidas—; cerrar y asegurar puertas y ventanas; resguardar a las mascotas; no sacar la basura; desenchufar artefactos eléctricos; utilizar calzado aislante; evitar desplazamientos innecesarios y tener listo un kit familiar de emergencia con botiquín, medicación necesaria, linterna, radio, documentación, abrigo, agua mineral y alimentos enlatados.

En la vía pública y al conducir: no circular por calles anegadas ni obstruir acequias o bocas de tormenta; buscar resguardo ante tormentas o granizo; manejar con luces bajas encendidas, mayor distancia y menor velocidad —sin frenar de golpe sobre calzada resbaladiza o con granizo, ya que los cristales laminados de los autos evitan que entre granizo aunque puedan trizarse—; conservar la calma frente al ruido o el impacto en menores, adultos mayores y mascotas; consumir agua hervida o embotellada y lavarse las manos tras manipular elementos expuestos al agua.

Tras el fenómeno: verificar el estado de techos, cañerías y ventanas, notificar a las autoridades si existen riesgos graves y mantenerse atento a los partes oficiales.