Una delegación de nueve tiradores sanjuaninos representará a la provincia del 25 al 27 de septiembre en el Torneo Centro República de Tiro Deportivo. La competencia se desarrollará en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de Córdoba y reunirá a representantes de distintas provincias del país.

El equipo contará con el apoyo del Gobierno de San Juan y estará integrado por jóvenes promesas y deportistas de distintas categorías. Los representantes sanjuaninos competirán frente a destacados tiradores de todo el país en una de las citas importantes del calendario nacional.

La delegación sanjuanina

Elías Tello competirá en la categoría Junior Mayor, mientras que Lara Méndez y Cristina Gómez lo harán en Mayor. En Junior Menor estarán Eugenia Martín Araujo y Benjamín Paredes González.

Martín Paredes González y Santi Páez competirán en Mini, mientras que Giuliana Aimé Alba Camera participará en Junior Mayor. La delegación se completará con Mario Riveros, quien competirá en la categoría Veterano.

En busca de plazas para el Sudamericano

Además de buscar buenos resultados en Córdoba, los tiradores sanjuaninos tendrán otro objetivo durante el torneo. La delegación intentará obtener plazas para el XXIII Campeonato Sudamericano de Tiro y el Grand Prix Paradeportivo.

Ambas competencias se realizarán en Buenos Aires del 21 al 25 de octubre. La participación en el Torneo Centro República será así una instancia importante para los deportistas sanjuaninos que buscan acceder a esas competencias.

Una experiencia para los más jóvenes

El torneo también representará una experiencia de formación para los tiradores más jóvenes de la delegación sanjuanina. La competencia les permitirá compartir escenario con deportistas de distintas provincias y de gran nivel.

La presencia de San Juan en Córdoba refleja el crecimiento de la disciplina y el trabajo que realizan deportistas, entrenadores, familias e instituciones. La delegación buscará representar a la provincia y avanzar en sus objetivos deportivos durante las jornadas del torneo.