La provincia formará parte de una nueva edición de los Juegos Evita, que incorporan los esports como una alternativa de competencia para los jóvenes. En esta oportunidad, los participantes sanjuaninos competirán en dos videojuegos: EA Sports FC 26, basado en el fútbol, y Clash Royale, un juego de estrategia en tiempo real.

El proceso de preparación estará acompañado por Gaming Desafío San Juan y Productora United Pro, junto con la Secretaría de Deporte de la provincia. Según informaron las organizaciones, el trabajo estará orientado al entrenamiento de los representantes locales y a brindarles herramientas para afrontar la competencia nacional.

La participación de San Juan también cuenta con el impulso de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), que realizó gestiones para promover la inclusión de los deportes electrónicos en los Juegos Evita.

La presencia sanjuanina en esta edición se enmarca en el crecimiento de los esports y en la búsqueda de nuevas oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus habilidades en el ámbito competitivo. Los videojuegos elegidos combinan destrezas diferentes: mientras EA Sports FC 26 se centra en la simulación futbolística, Clash Royale requiere estrategia y toma de decisiones.

Con la competencia prevista para noviembre, los representantes de San Juan afrontarán una instancia nacional en la que buscarán demostrar su nivel y representar a la provincia en una disciplina que gana espacio dentro del deporte organizado.