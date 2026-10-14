San Juan confirmó a sus 32 deportistas para los Juegos Argentinos Urbanos

La competencia reunirá a representantes de distintos puntos del país y ofrecerá un espacio para el desarrollo de disciplinas vinculadas al deporte urbano. La delegación sanjuanina participará en básquet 3x3, ajedrez, BMX freestyle, Baseball5, breaking, escalada deportiva, parkour, roller freestyle y skateboarding street.

Mauricio Rodríguez será el coordinador general del equipo provincial y tendrá a su cargo la organización y el acompañamiento de los deportistas durante el certamen. La participación contará con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Quiénes integran la selección sanjuanina

En básquet 3x3 femenino competirán María Elina Rodríguez, Ruth Vega, Camila Manrique y Guadalupe Burgoa, bajo la dirección técnica de Fernando Llarena. En la rama masculina, el equipo estará integrado por Gonzalo Bustos, Mateo Botta, Jorge Fernández y Matías Muñoz, con Rodrigo Borguetti como entrenador.

En ajedrez, los representantes serán Gabriel Pereyra y Eunice Maturano, acompañados por el entrenador Matías Ledesma. En BMX freestyle, San Juan tendrá como único competidor a Juan Paredes, de 18 años, bajo la conducción de Sebastián Sosa.

El Baseball5 contará con dos equipos. En la categoría femenina participarán Valentina Cortínez, María Valentina Moreno, María Luz Torrens y Gimena Morales, con Priscila Alesi como entrenadora. El conjunto masculino estará conformado por Esteban Guerra, Marco Moreno, Eric Butierres y Matías Luján, bajo la dirección de Rodolfo Luna.

En breaking, la representación provincial estará a cargo de Franco Brito, de 34 años, con Víctor Rivero como entrenador. En escalada deportiva competirán Ramiro Bermúdez, Mariano Montivero y Santiago Christensen.

Por su parte, el equipo de parkour estará integrado por Matías Reggio, Favio Madrano e Ignacio Peralta, con Alejo Padilla como entrenador. En roller freestyle participarán Maximiliano García y Estrella Castillo, acompañados por Juan Victoria.

Finalmente, en skateboarding street competirán Luciano Sagua, Joaquín Camacho, Martina Farías y María Emilia Terzano, bajo la dirección técnica de Marcelo Uribe.

Cinco días de competencia en Buenos Aires

Los Juegos Argentinos Urbanos se desarrollarán durante cinco días en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. La propuesta contempla disciplinas que combinan destreza, preparación física y técnicas específicas, en una competencia que convoca a deportistas de diferentes provincias.

Con la nómina definida, San Juan se prepara para participar con una delegación que reúne atletas de distintas edades y especialidades. El objetivo será representar a la provincia en el ámbito nacional y sumar experiencia competitiva en las nueve disciplinas previstas.