La Federación de Básquetbol de San Juan (FBSJ) presentó oficialmente las listas de jugadores y jugadoras que representarán a la provincia en el Campeonato Argentino U13 2026, cuya primera fase se disputará del 31 de julio al 2 de agosto en la provincia de La Rioja.

Los equipos sanjuaninos buscarán avanzar en una competencia que reúne a las principales promesas del básquet nacional. En esta instancia inicial, San Juan integrará el Grupo 3, junto con Mendoza, San Luis, La Pampa y La Rioja, con partidos que se disputarán en los clubes Riojano e Independiente. La organización estará a cargo de la Federación Riojana de Básquetbol, con fiscalización de la Confederación Argentina de Básquetbol. Los días y horarios de cada encuentro serán informados próximamente.

Las convocadas de la selección femenina

El plantel femenino quedó conformado por Martina Aguado, Briana Illanes y Jazmín Salinas (Jáchal Básquet); Sheila Cuenca, Emma Olmos y Lara Vega (Sporting Estrella); Luz Mercado, Paz Mercado y Morena Tello (Club Lanteri); Sofía Morales (Minero Argentino); Sofía Moreno y Felicitas Muñoz (Ausonia); Amparo Ocampo (Universidad Nacional de San Juan) y Justina Villegas (Unión Vecinal de Trinidad). El equipo será dirigido por David Furque, acompañado por la asistente técnica Andrea Castro.

Los convocados del seleccionado masculino

En la rama masculina fueron citados Dylan Aballay, Francisco Carrizo y Bautista Guerra (Jáchal Básquet); Lionel Arguello, Felipe Beron y Luca Manganelli (Sporting Estrella); Matheo Ballato (Hispano); Facundo Castro, Santiago Galdeano, Benjamín Molina y Valentín Olivares (Inca Huasi); Mateo Giménez (Club Lanteri) y Luciano Ozan (Urquiza). El entrenador será Iván Vivares, con Franco Díaz como asistente técnico.

Un cuerpo técnico compartido

Ambos seleccionados compartirán parte del cuerpo técnico, integrado por el preparador físico José Tello y la kinesióloga Silvana Narváez, quienes acompañarán el trabajo de los planteles durante el certamen.

Con los equipos ya definidos, San Juan iniciará la recta final de la preparación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a una competencia que reúne a los mejores talentos U13 del país y representa un paso clave en el desarrollo del básquet formativo provincial.