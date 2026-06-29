El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, celebró el lanzamiento y destacó el peso cultural del evento: "Estamos hablando de un certamen que tuvo más de 3.000 artistas de 22 provincias, o sea, tiene un carácter federal que es muy importante y que va a colocar a la provincia de San Juan como el centro o el epicentro de la cultura, en este caso del dibujo, de la Argentina".

De 22 provincias a San Juan: la Bienal Nacional de Dibujo. FOTO: DIARIO HUARPE

Desde su primera edición, el certamen se consolidó como uno de los más importantes del país dedicados a esta disciplina, promoviendo la producción artística y contribuyendo a la federalización del arte argentino. Para Emanuel Ruiz Díaz, director del Museo Franklin Rawson, el impacto es claro: "Que todos los artistas empiecen a redireccionar sus miradas a San Juan es muy significativo para nosotros".

Articulación público-privada

Una de las novedades de esta edición es el respaldo del sector minero. Romero subrayó la importancia de esa alianza: "Estamos haciendo el lanzamiento de esta cuarta Bienal Nacional de Dibujo con una articulación pública-privada, con la participación del Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, pero también con la participación de las cámaras mineras, que hacen posible que esto se pueda llevar a cabo".

La edición 2026 otorgará dos premios adquisición. El primero, de $2.600.000, será entregado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia San Juan del Bicentenario SEM. El segundo, de $2.100.000, estará a cargo de la Cámara Minera de San Juan, CAPRIMSA y CASEMI. El jurado también otorgará menciones honoríficas.

Sin temática impuesta, con un campo ampliado del dibujo

La convocatoria está abierta a artistas argentinos y extranjeros con al menos cuatro años de residencia en el país, y no exige una temática específica. Ruiz Díaz explicó el criterio: "No es dibujo tradicional. Se busca un campo muy ampliado de lo que es el dibujo en la disciplina. Cualquier concepto que se entienda como un desplazamiento de un punto, de una línea sobre un plano, un volumen, puede ser entendido como dibujo".

Las inscripciones se realizarán de manera virtual. "Arranca el 31 de julio la inscripción, finaliza el 31 de agosto. Posterior a eso ya arranca todo lo que es el trabajo del cuerpo de jurado para selección y premiación", precisó el director del museo.

Cronograma

Postulaciones: 31 de julio al 31 de agosto

31 de julio al 31 de agosto Evaluación del jurado: 9 de septiembre al 9 de octubre

9 de septiembre al 9 de octubre Anuncio de obras seleccionadas: 13 de octubre

13 de octubre Recepción de obras: 16 de octubre al 13 de noviembre

16 de octubre al 13 de noviembre Inauguración de la muestra: 4 de diciembre de 2026

4 de diciembre de 2026 Cierre de la exposición: 27 de abril de 2027

Las obras seleccionadas se exhibirán en el Museo Franklin Rawson y la inauguración coincidirá con el cierre de las celebraciones por el 90° aniversario de la institución. Las consultas pueden realizarse desde el 27 de julio al correo . Las bases y condiciones estarán disponibles próximamente en el sitio web del museo.