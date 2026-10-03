El Gobierno de San Juan y diputados nacionales convocaron a Veteranos de Guerra de Malvinas para que puedan realizar aportes al proyecto de Ley de Malvinas que se encuentra en etapa de elaboración.

La convocatoria fue encabezada por la ministra de Gobierno, Laura Palma, junto a legisladores nacionales, con el objetivo de generar un espacio de participación para quienes fueron protagonistas del conflicto del Atlántico Sur.

La propuesta busca que los veteranos puedan acercar sus experiencias, necesidades y propuestas para ser consideradas dentro del proyecto legislativo.

El aporte de quienes participaron del conflicto

La iniciativa plantea incorporar la perspectiva de los excombatientes en una propuesta que será llevada al ámbito legislativo nacional.

Durante el encuentro se abrió la posibilidad de que los veteranos planteen aquellos aspectos que consideran necesarios de abordar desde una futura legislación vinculada con Malvinas.

La convocatoria apunta de esta manera a que el proyecto no sea elaborado únicamente desde el ámbito político, sino que también contemple los aportes de quienes vivieron de manera directa el conflicto y sus consecuencias.

Participación en la elaboración del proyecto

Desde el Gobierno provincial señalaron que la participación de los veteranos constituye una instancia para recoger propuestas y avanzar en la elaboración de la iniciativa.

El trabajo conjunto entre autoridades, diputados nacionales y representantes de los Veteranos de Guerra de Malvinas permitirá reunir los distintos planteos antes de avanzar con el proyecto de ley.

La convocatoria se suma así a las acciones vinculadas con la memoria de Malvinas y el reconocimiento a los excombatientes, con la intención de llevar sus aportes al ámbito legislativo nacional.