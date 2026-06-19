El Gobierno de San Juan dio inicio a una nueva etapa de trabajo conjunto para prevenir y combatir la trata de personas, a partir de una reunión encabezada por la ministra de Gobierno, Laura Palma, con representantes de distintos organismos e instituciones. El encuentro tuvo como objetivo delinear estrategias integrales que permitan mejorar la detección, la concientización y la asistencia a víctimas.

Durante la jornada se analizaron distintas dimensiones de esta problemática compleja y se remarcó la necesidad de fortalecer la articulación entre los diferentes niveles del Estado y el sector privado. En ese sentido, se destacó que el abordaje debe ser sostenido en el tiempo y con participación activa de todos los actores involucrados.

Entre los ejes planteados se incluyó la importancia de avanzar en acciones de prevención y detección temprana, así como también en la contención y acompañamiento de las personas afectadas. La coordinación institucional fue señalada como un factor clave para mejorar la respuesta ante posibles casos.

Como parte del plan de trabajo, se acordó la realización de una próxima reunión que sumará a nuevos organismos con competencia en la temática, con el objetivo de consolidar una estrategia integral y ampliar el alcance de las acciones.

Del encuentro participaron funcionarios provinciales como el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos; el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese; y la directora de Transporte, María Eugenia González. También estuvieron presentes representantes nacionales, entre ellos la coordinadora regional del Comité contra la Trata para el Nuevo Cuyo, María Eugenia Raverta, y la delegada de Migraciones en San Juan, Carolina Velasco.

Además, formaron parte la directora de Género, Valeria Díaz; la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; y, en representación del sector privado, la gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Andesmar, Federica Mariconda, cuya empresa cuenta con experiencia en campañas de concientización sobre trata desde 2012.

El encuentro marcó el punto de partida para una agenda conjunta que busca reforzar las políticas públicas en la materia y avanzar en un abordaje integral frente a uno de los delitos más complejos y sensibles.