La Plaza 25 de Mayo se convirtió en San Juan en el punto de encuentro de la despedida ricotera al Indio Solari. Fanáticos de la provicnia se reunieron con remeras, banderas y cánticos para homenajear al músico tras su fallecimiento, en una jornada marcada por el dolor colectivo.

Desde temprano, seguidores de distintas edades comenzaron a concentrarse en el principal paseo del microcentro sanjuanino. Jóvenes y adultos compartieron un mismo espacio atravesado por la música, la memoria y el reconocimiento a uno de los referentes del rock nacional.

La tradicional misa ricotera marcó la despedida del Indio.

En el lugar se replicó el ritual ricotero que acompañó durante décadas la trayectoria del artista. Sonaron canciones emblemáticas, hubo saltos, abrazos y el clásico grito que identifica a la tribu: el “Jijiji” retumbó en la plaza como parte del homenaje espontáneo.

La convocatoria transformó el espacio público en un escenario de contracultura, donde la tristeza por la pérdida convivió con la celebración de su legado musical. Banderas, gorras y remeras con su imagen formaron parte de la postal que dejó la jornada.

Banderas, remeras y cánticos marcaron el último adiós al ícono del rock nacional.

El Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, fue una de las figuras más convocantes del rock argentino, con recitales que marcaron una época y movilizaron multitudes en todo el país.

En San Juan, la despedida tomó forma de reunión popular en la Plaza 25 de Mayo, donde los seguidores buscaron expresar el vínculo con su música y su influencia cultural.

Fanáticos cantaron las canciones del Indio Solari en forma de homenaje.

Entre la emoción y el canto colectivo, la jornada dejó una imagen repetida en distintos puntos del país: el último adiós de una comunidad que convirtió la música en identidad y pertenencia.