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San Juan: detuvieron a cuatro hombres y secuestraron marihuana y una navaja
POR REDACCIÓN
Un operativo del Cuerpo Especial de Vigilancia terminó con cuatro hombres aprehendidos por provocar disturbios en pleno centro de San Juan. Durante el procedimiento, realizado en Ignacio de la Roza y Catamarca, los efectivos encontraron marihuana y una navaja entre las pertenencias de uno de los involucrados.
El hecho ocurrió mientras personal policial realizaba recorridas preventivas y de seguridad. Ante la presencia de sujetos que generaban disturbios en la vía pública, los efectivos solicitaron colaboración e intervinieron en el lugar, donde procedieron a la aprehensión de los cuatro hombres.
Encontraron marihuana y elementos para su consumo
Entre los aprehendidos se encontraba un hombre de apellido Ruiz, de 36 años y con domicilio en el barrio Solares. Durante un palpado de urgencia, los efectivos encontraron entre sus prendas dos frascos de vidrio con una sustancia vegetal de color verde claro y fuerte aroma, aparentemente marihuana.
Además, llevaba dos cajas de papel para armado tipo Liyo, un moledor azul y un frasco de 10 mililitros con líquido transparente aceitoso y un aroma intenso.
Ante el hallazgo, se convocó al personal del Departamento de Drogas Ilegales, que realizó las pruebas correspondientes y obtuvo un resultado positivo para marihuana.
Quedó a disposición de la Justicia Federal
Tras el procedimiento, Ruiz quedó vinculado a una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, con intervención de la Unidad Fiscal Federal San Juan.
Por otra parte, los efectivos secuestraron una navaja que llevaba el hombre. Este elemento quedó vinculado a un expediente contravencional, a disposición del Juzgado de Faltas en turno.
El operativo se enmarcó en las tareas de prevención y seguridad que realizaba el Cuerpo Especial de Vigilancia en la zona céntrica de Capital.