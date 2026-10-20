Un operativo del Cuerpo Especial de Vigilancia terminó con cuatro hombres aprehendidos por provocar disturbios en pleno centro de San Juan. Durante el procedimiento, realizado en Ignacio de la Roza y Catamarca, los efectivos encontraron marihuana y una navaja entre las pertenencias de uno de los involucrados.

El hecho ocurrió mientras personal policial realizaba recorridas preventivas y de seguridad. Ante la presencia de sujetos que generaban disturbios en la vía pública, los efectivos solicitaron colaboración e intervinieron en el lugar, donde procedieron a la aprehensión de los cuatro hombres.

Encontraron marihuana y elementos para su consumo

Entre los aprehendidos se encontraba un hombre de apellido Ruiz, de 36 años y con domicilio en el barrio Solares. Durante un palpado de urgencia, los efectivos encontraron entre sus prendas dos frascos de vidrio con una sustancia vegetal de color verde claro y fuerte aroma, aparentemente marihuana.

Además, llevaba dos cajas de papel para armado tipo Liyo, un moledor azul y un frasco de 10 mililitros con líquido transparente aceitoso y un aroma intenso.

Ante el hallazgo, se convocó al personal del Departamento de Drogas Ilegales, que realizó las pruebas correspondientes y obtuvo un resultado positivo para marihuana.

Quedó a disposición de la Justicia Federal

Tras el procedimiento, Ruiz quedó vinculado a una causa por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes, con intervención de la Unidad Fiscal Federal San Juan.

Por otra parte, los efectivos secuestraron una navaja que llevaba el hombre. Este elemento quedó vinculado a un expediente contravencional, a disposición del Juzgado de Faltas en turno.

El operativo se enmarcó en las tareas de prevención y seguridad que realizaba el Cuerpo Especial de Vigilancia en la zona céntrica de Capital.