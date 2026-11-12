El Ministerio de Minería de San Juan puso en marcha la digitalización del Registro de Productores, Comerciantes e Industriales Mineros, una plataforma que permite realizar online trámites que antes exigían viajar hasta la sede de la cartera y presentar documentación en papel. La medida, que ya está vigente, incluye un cambio clave: las guías de tránsito para trasladar minerales ahora se emiten de forma electrónica y cuentan con un código QR para su verificación.

"El sistema está disponible ya para ser utilizado. La diferencia es que ahora eso se puede hacer de manera digital", explicó Pablo Fernández, Secretario Técnico del Ministerio de Minería, en diálogo con DIARIO HUARPE.

Según detalló el funcionario, la obligatoriedad de estar inscripto en el registro siempre existió por ley. Lo que cambia ahora es la herramienta. Para evitar un caos operativo, el Ministerio estableció una etapa de transición de 90 días para que convivan las guías de tránsito viejas (en formato papel) con las nuevas electrónicas. "Eso se va a formalizar en los próximos días con una resolución que se publicará en el Boletín Oficial, donde estarán todos los detalles de los plazos", anticipó Fernández.

Pablo Andrés Fernández, secretario técnico del Ministerio de Minería de San Juan.

El fin del viaje a la Capital

El impacto de la digitalización se entiende mejor con un ejemplo concreto. "Un productor de cuarzo de Valle Fértil, para poder inscribirse o hacer el trámite de reinscripción, tenía que viajar hasta el ministerio, presentar la documentación, registrarse y se le daba de alta. Ahora puede presentar su documentación online y tramitar su inscripción online", explicó el Secretario Técnico.

El cambio no solo le ahorra el viaje al productor. Antes, además, tenía que ir hasta el Ministerio a retirar los talonarios de guías de tránsito impresos por el Boletín Oficial (que en algunos casos sufría demoras). "Ahora, estando registrados en ese sistema, pueden emitir las guías de tránsito desde la cantera en Valle Fértil, completarlas ahí en el momento de la carga del camión y partir ya directamente con la guía emitida", detalló Fernández.

El QR y el control contra la informalidad

La segunda pata del sistema apunta a la transparencia. Las guías de tránsito son el documento que justifica que la carga que lleva un camión es mineral legítimo y no ha sido robada. "Lo que solía ocurrir es que esas guías muchas veces eran adulteradas, mal completadas o tenían algún error de numeración", reconoció el funcionario. Con el nuevo código QR, las autoridades de control (Gendarmería o Policía) pueden verificar la validez del documento en tiempo real.

Ese mayor control ya está dando resultados, incluso antes de la digitalización. "Este año hemos tenido varios casos donde Gendarmería o la Policía han detenido camiones para solicitar la documentación y verificaron que no tenían la documentación correspondiente. Ahí se retiene la carga y el productor tiene que ir al ministerio a solucionar su situación", contó Fernández. Ese proceso de fiscalización es el que explica el salto en el registro: en 2024 había poco más de 40 productores inscriptos y hoy la cifra supera los 90.

Cómo se financió el sistema

Detrás de la plataforma hay una estructura de trabajo que el Secretario Técnico detalló: "El Ministerio de Minería desarrolla y redacta el proyecto. Para este caso se buscó apoyo financiero del CFI (Consejo Federal de Inversiones), que financia la obra, por así decirlo, y participa una consultora como tercera parte". En esta oportunidad, la encargada de desarrollar el sistema fue la empresa Nodos, que trabajó bajo la supervisión del Ministerio.

"El CFI financia todo, no es un préstamo que haya que devolver. Después el ministerio tiene que ir presentando informes y certificando que se han ido cumpliendo con los entregables", aclaró Fernández.

Si bien el registro es para los productores (quienes extraen, comercializan o industrializan minerales como áridos, cuarzo, oro o cobre), el funcionario aclaró que no incluye a las empresas que están en etapa de exploración o cateo.