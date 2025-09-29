San Juan comenzó la distribución de computadoras portátiles para estudiantes secundarios, en un plan que alcanzará a más de 25.000 jóvenes. El programa, que arrancó con 800 equipos entregados en ocho escuelas, prevé llegar en los próximos días a departamentos como Valle Fértil y continuar de manera escalonada hasta cubrir la totalidad de la matrícula. Sin embargo, la novedad no solo está en la magnitud de la entrega, sino en el sistema de monitoreo y bloqueo con el que contarán los dispositivos.

“Hoy estamos iniciando con ocho escuelas, lo que significa aproximadamente 800 alumnos de un total de 25.000. Vamos a seguir en los próximos días con el resto; mañana, por ejemplo, llegaremos a Valle Fértil con unos 200 estudiantes. Pedimos paciencia porque alcanzaremos a todos”, afirmó a DIARIO HUARPE Fabricio Echegaray, secretario de Transformación y Modernización Tecnológica del Estado, quien además detalló que las netbooks estarán sujetas a un estricto control digital.

Según explicó el funcionario, los equipos cuentan con una nueva consola de administración que difiere de los programas anteriores. “Es una herramienta muy potente que nos permite bloquear las computadoras por uso indebido, incluso cuando no están conectadas a internet. Si pasa cierto tiempo sin que sean llevadas a la escuela, se bloquean automáticamente. También podemos impedir el acceso a páginas no permitidas y, en caso de detectar un ingreso indebido, el dispositivo queda bloqueado al día siguiente”, indicó.

El sistema incluye la posibilidad de geolocalizar las netbooks. “Se pueden ubicar por zona, del mismo modo que cualquier dispositivo celular o computadora. Si no son llevadas a los establecimientos educativos, se bloquean de manera automática. Además, tenemos reportes sobre aquellas computadoras que no se utilizan durante un tiempo determinado”, precisó Echegaray.

El monitoreo no implica, según aclaró, una restricción total del uso de internet, sino un control sobre los contenidos. “Los estudiantes podrán navegar, pero hay una lista de páginas no permitidas, como las de apuestas, y restricciones según horarios. La idea es que los dispositivos se usen para fines educativos y que cuenten con una red de protección adecuada”, explicó el secretario.

Respecto a los plazos de bloqueo en caso de incumplimiento, el funcionario señaló que serán flexibles y dependerán de criterios definidos por la administración. “Si se determina que una computadora debe ser bloqueada, el proceso es inmediato. Basta con ingresar a la consola y ejecutar el comando, tras lo cual el dispositivo queda inhabilitado para su uso”, sostuvo.

Con estas medidas, el Gobierno provincial busca garantizar que las netbooks sean una herramienta pedagógica efectiva y que no se desvirtúe su uso. El programa, además, se complementa con la capacitación de docentes y la adecuación de los sistemas escolares para integrar la tecnología en las aulas. “El objetivo es que la tecnología llegue a cada estudiante y que el recurso se utilice de la manera más eficiente posible”, concluyó Echegaray.