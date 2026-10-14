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San Juan el Copre desmintió mensajes falsos sobre pronósticos hídricos
POR REDACCIÓN
La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre) de San Juan emitió este miércoles 14 de octubre un comunicado para desmentir información falsa y números de contacto erróneos que circulan a través de cadenas de WhatsApp sobre los pronósticos hídricos de la provincia.
Ante la difusión de estos mensajes, el organismo pidió a la población informarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de San Juan y de Protección Civil, con el objetivo de evitar confusiones en un contexto de preparación preventiva frente a posibles contingencias hídricas.
La advertencia busca que los sanjuaninos verifiquen la información antes de compartirla y que recurran a fuentes oficiales para conocer las novedades vinculadas con la situación hídrica y las medidas de prevención.
Qué teléfonos usar ante una emergencia
En el comunicado, el Copre recordó las líneas habilitadas para solicitar asistencia ante una situación de emergencia:
911: línea de emergencias.
103: contacto directo con Protección Civil.
El organismo insistió en la importancia de utilizar los números oficiales y no confiar en teléfonos que aparezcan en mensajes reenviados sin una fuente verificable.
Información oficial y prevención
La advertencia se conoce mientras los organismos provinciales coordinan tareas preventivas frente a posibles contingencias relacionadas con el agua y los escenarios climáticos previstos para los próximos meses. En ese marco, el Copre y otras áreas del Gobierno trabajan en la articulación de recursos y medidas de respuesta.
La recomendación central es consultar los canales oficiales antes de tomar decisiones o difundir información que pueda generar alarma entre los vecinos.