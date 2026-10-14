La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre) de San Juan emitió este miércoles 14 de octubre un comunicado para desmentir información falsa y números de contacto erróneos que circulan a través de cadenas de WhatsApp sobre los pronósticos hídricos de la provincia.

Ante la difusión de estos mensajes, el organismo pidió a la población informarse exclusivamente a través de los canales oficiales del Gobierno de San Juan y de Protección Civil, con el objetivo de evitar confusiones en un contexto de preparación preventiva frente a posibles contingencias hídricas.

La advertencia busca que los sanjuaninos verifiquen la información antes de compartirla y que recurran a fuentes oficiales para conocer las novedades vinculadas con la situación hídrica y las medidas de prevención.

Qué teléfonos usar ante una emergencia

En el comunicado, el Copre recordó las líneas habilitadas para solicitar asistencia ante una situación de emergencia:

911: línea de emergencias.

103: contacto directo con Protección Civil.

El organismo insistió en la importancia de utilizar los números oficiales y no confiar en teléfonos que aparezcan en mensajes reenviados sin una fuente verificable.

Información oficial y prevención

La advertencia se conoce mientras los organismos provinciales coordinan tareas preventivas frente a posibles contingencias relacionadas con el agua y los escenarios climáticos previstos para los próximos meses. En ese marco, el Copre y otras áreas del Gobierno trabajan en la articulación de recursos y medidas de respuesta.

La recomendación central es consultar los canales oficiales antes de tomar decisiones o difundir información que pueda generar alarma entre los vecinos.