La provincia de San Juan se posicionó este jueves al frente del mapa climático nacional al registrar una temperatura récord de 37,8°C, ubicándose como la localidad más calurosa de la Argentina según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El fenómeno responde al fuerte impacto del viento Zonda, que obligó a elevar la alerta meteorológica de nivel amarillo a naranja para gran parte del territorio provincial.

El podio de las temperaturas más elevadas del país dejó a San Juan en el primer lugar, seguida por la provincia de Mendoza con 33,8°C y Córdoba Observatorio con 33,4°C.

Detrás se ubicaron Córdoba capital y San Fernando del Valle de Catamarca (ambas con 33,2°C), la Escuela de Aviación Militar (32,5°C), San Martín en Mendoza (32,1°C), y las marcas de Santiago del Estero y Pilar Observatorio (ambas con 31,4°C).

El fenómeno Zonda alcanzó su pico máximo de intensidad durante la tarde, con vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que superaron los 90 km/h en diversos sectores de la provincia.

Las condiciones extremas incluyeron una drástica caída en los niveles de humedad relativa, severa reducción de la visibilidad por suspensión de polvo y un incrementado riesgo de incendios y desprendimientos de ramas o estructuras ligeras, en concordancia con el nivel de alerta naranja emitido por los organismos oficiales.

Según las previsiones meteorológicas, el escenario sofocante comenzará a ceder durante la madrugada del viernes con el paulatino ingreso de una masa de aire fresco proveniente del sector sur.

Este cambio de circulación provocará un marcado descenso térmico, previéndose para el viernes una temperatura máxima cercana a los 31°C, mientras que para el fin de semana los registros se estabilizarán entre los 29°C y 30°C, dando un respiro a la población tras el intenso pico de calor registrado en el inicio de la primavera.