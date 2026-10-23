El gobernador Marcelo Orrego encabezó este jueves la entrega de certificados de formación y herramientas de trabajo del programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), una iniciativa gratuita del Gobierno de San Juan destinada a capacitar a vecinos en distintos oficios y acompañar el desarrollo de emprendimientos. En esta etapa, 866 sanjuaninos completaron su formación y se entregaron 40 herramientas para fortalecer proyectos laborales y productivos.

El acto se realizó en la explanada del Centro Cívico y marcó el cierre de 37 capacitaciones distribuidas en 11 departamentos de la provincia. La propuesta busca vincular el aprendizaje de habilidades técnicas con oportunidades concretas de empleo y generación de ingresos.

Durante la actividad, Orrego estuvo acompañado por el ministro de Producción, Gustavo Fernández; la directora de Empleo y Formación, Luciana Cuk; y la ministra de Gobierno, Laura Palma, entre otras autoridades.

Orrego destacó la importancia de aprender un oficio

Durante su discurso, el gobernador sostuvo que la formación es una herramienta fundamental para ampliar las oportunidades laborales y mejorar la economía familiar.

“Aprender es fundamental en la vida. Quien no aprende, es muy difícil que tenga oportunidades, es necesario un oficio. Y ese oficio te da la oportunidad de trabajar, y el trabajo es llevar dignidad a la casa, es decir, el pan todos los días a la mesa”, expresó.

Además, vinculó la capacitación con el desarrollo de la producción local y la posibilidad de generar un círculo virtuoso a partir del trabajo.

En otro tramo de su mensaje, el mandatario provincial hizo referencia a su vínculo con los vecinos y afirmó: “Yo no soy el político que más sabe, pero sí el que más aprendió a escuchar”.

Qué oficios se enseñaron en los cursos

El programa ATP ofrece formación gratuita en oficios tradicionales y áreas vinculadas con nuevas tecnologías. En esta etapa, los cursos incluyeron panadería, repostería, electricidad, soldadura, refrigeración y plomería, entre otras especialidades.

Las capacitaciones se desarrollaron en Rawson, Chimbas, Pocito, Santa Lucía, Angaco, Albardón, San Martín, Rivadavia, Ullum, 25 de Mayo y Capital.

Con la entrega de 40 herramientas de trabajo, el programa también busca que quienes finalizaron los cursos puedan aplicar los conocimientos adquiridos, iniciar una actividad por cuenta propia o mejorar los recursos de un emprendimiento que ya está en marcha.

El objetivo de vincular capacitación y producción

Por su parte, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, destacó el alcance territorial de la propuesta y su continuidad en distintos puntos de la provincia.

“Este programa es mucho más que una política pública, forma parte de un sueño que se transformó en una idea que es propia del gobernador”, señaló.

El funcionario también remarcó la presencia de las capacitaciones en el territorio sanjuanino y aseguró que “no hay lugar de San Juan que no haya recibido una capacitación de Aprender, Trabajar y Producir”.

La iniciativa apunta a responder a las necesidades de los hogares y comercios locales mediante herramientas de formación que permitan ampliar las posibilidades de inserción laboral, fortalecer pequeños negocios y generar alternativas de sustento económico.