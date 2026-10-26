San Juan entregó más de 1.100 computadoras a estudiantes de Santa Lucía

La entrega de computadoras para estudiantes de San Juan avanzó este lunes en Santa Lucía, donde el gobernador Marcelo Orrego, junto al intendente del departamento y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, encabezó una jornada en la que se distribuyeron más de 1.100 dispositivos tecnológicos para alumnos de quinto grado de primaria y segundo año de secundaria.

La iniciativa forma parte de un programa provincial que busca incorporar herramientas tecnológicas al proceso educativo y facilitar el acceso de los estudiantes a contenidos pedagógicos. Según adelantó Orrego, la distribución continuará de manera progresiva hasta llegar a los 19 departamentos antes de fin de año.

“Estamos muy contentos de participar de una jornada tan importante en Santa Lucía, junto al intendente y la ministra de Educación, entregando más de 1.100 computadoras a chicos de quinto grado de primaria y segundo año de secundaria”, expresó el mandatario provincial.

Orrego explicó que los dispositivos se enmarcan en una política pública integral orientada al fortalecimiento de la educación. En ese sentido, destacó que las computadoras permitirán ampliar las posibilidades de aprendizaje y el acceso a recursos educativos.

“Estos dispositivos permitirán que los chicos accedan a contenidos pedagógicos, pero también a una usina de contenidos que les permitirá generar un sueño y, el día de mañana, hacerlo realidad”, señaló.

El gobernador también hizo referencia al objetivo de acompañar las trayectorias escolares de los estudiantes y al impacto que espera que tenga la iniciativa a largo plazo. “Aspiro a que el día de mañana los chicos ni siquiera se acuerden de que les entregaron una computadora, pero sí recuerden que hubo personas que creyeron en ellos”, afirmó.

La entrega continuará en los 19 departamentos

De acuerdo con lo informado por las autoridades educativas, la distribución se realizará de manera paulatina en distintos puntos de la provincia. El compromiso oficial es completar el alcance territorial del programa antes de que finalice 2026, para que los estudiantes de los 19 departamentos puedan acceder a estos dispositivos.

La propuesta apunta a incorporar recursos tecnológicos como herramientas de apoyo para las actividades escolares y el acceso a materiales educativos, en el marco de las políticas que impulsa el Gobierno provincial para acompañar los aprendizajes.

Con la jornada realizada en Santa Lucía, el programa continúa su implementación territorial, con la meta de ampliar el acceso de los estudiantes sanjuaninos a herramientas digitales durante el ciclo educativo.