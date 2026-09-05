La Dirección de Personas con Discapacidad de San Juan realizó una nueva entrega de ocho tricicletas adaptadas en el marco del programa Transporte Inclusivo, una iniciativa destinada a brindar mayores posibilidades de movilidad y autonomía a personas con discapacidad.

Paula Moreno, directora de Discapacidad, explicó que los vehículos pueden ser solicitados para distintas actividades de la vida cotidiana y que la iniciativa se encuentra vigente desde el año pasado.

“Es un programa de la Dirección de Personas con Discapacidad que se llama Transporte Inclusivo, a través del cual personas con discapacidad pueden solicitar este medio de transporte para fines educativos, recreativos, laborales y de rehabilitación”, explicó Moreno.

Paula Moreno, directora de Discapacidad.

En esta oportunidad se concentró la entrega de ocho unidades, aunque la funcionaria aclaró que no se trata de una acción aislada, ya que las adjudicaciones se realizan de manera periódica. “Solamente hoy hemos juntado ocho, pero se entregan semanalmente tricicletas. Hemos entregado alrededor de 50 ya”, aseguró la directora.

Las tricicletas buscan brindar mayor autonomía y movilidad a sus beneficiarios.

Cómo solicitar un transporte inclusivo

Para acceder al programa, cada interesado debe realizar personalmente el trámite mediante la apertura de un expediente y cumplir con una serie de requisitos establecidos por la Dirección de Personas con Discapacidad.

Moreno señaló que toda la información necesaria para iniciar la solicitud está disponible en el sitio oficial del organismo, donde se detallan los requisitos correspondientes a cada uno de los programas.

Los transportes pueden utilizarse con fines educativos, laborales y recreativos.

La iniciativa busca que las tricicletas adaptadas funcionen como una herramienta para facilitar actividades que van desde asistir a establecimientos educativos o lugares de trabajo hasta participar de propuestas recreativas o concurrir a tratamientos de rehabilitación.

También entregaron kits para adaptar baños

Durante la jornada también se realizaron entregas correspondientes al programa Adaptación de Baños, destinado específicamente a personas con discapacidad motora. “Se les entrega un kit accesible de fácil instalación para que instalen el baño en su vivienda”, explicó Moreno.

El equipamiento incluye inodoro alto, barra rebatible, alfombras antideslizantes y ducha extensible, elementos destinados a mejorar la accesibilidad y seguridad dentro de los hogares.

Además, recibieron sus certificados quienes finalizaron la cuarta cohorte del curso de Lengua de Señas impulsado en el marco de las políticas de la Dirección de Personas con Discapacidad.