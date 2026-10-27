La Caja de Acción Social de San Juan entregó heladeras vitrinas, parlantes y micrófonos a tres establecimientos de nivel inicial de Santa Lucía, Albardón y Rivadavia. La iniciativa se realizó a través de las Cruzadas Solidarias, un programa que busca responder a necesidades de la comunidad y fortalecer los espacios educativos donde crecen y aprenden niños y niñas.

La actividad fue encabezada por el presidente del organismo, Juan Pablo Medina, y se enmarcó en la línea de trabajo Cruzada Educación, destinada a acompañar a las instituciones y mejorar los recursos disponibles para sus comunidades educativas.

Los establecimientos beneficiados fueron el JINZ N.º 38 “Educación Popular”, de Santa Lucía; el JINZ N.º 33 “Benita Dávila de los Ríos”, de Albardón; y el ENI N.º 13, de Rivadavia.

El objetivo de las Cruzadas Solidarias

Durante la entrega, Medina destacó la importancia del programa para acercar respuestas a distintas necesidades sociales y acompañar el desarrollo de los más pequeños.

“La Cruzada Solidaria es el programa que mejor representa la tarea de la Caja de Acción Social, porque nos permite llegar a la gente, atender distintas necesidades y, sobre todo, acompañar el desarrollo de los chicos”, expresó.

El titular de la institución también explicó que las Cruzadas Solidarias abarcan distintas áreas, entre ellas educación, salud, merenderos y escuelas de iniciación deportiva. En ese sentido, remarcó que el acompañamiento a la infancia constituye una de las prioridades de la gestión, en línea con el objetivo del gobernador Marcelo Orrego de mantener la cercanía con la comunidad y atender sus demandas.

Buscan fortalecer a las comunidades educativas

Medina manifestó su satisfacción por la entrega de los elementos y señaló que el equipamiento permitirá brindar recursos útiles para los establecimientos beneficiados.

“Estamos muy contentos, satisfechos y orgullosos de saber que una vez más estamos cumpliendo con los objetivos y acercando elementos que realmente van a ser muy útiles para que todos los chicos puedan crecer de la mejor manera”, sostuvo durante la actividad realizada en Albardón.

A través de estas acciones, la Caja de Acción Social busca acompañar el trabajo cotidiano de las instituciones educativas y contribuir al bienestar de sus comunidades. El programa Cruzadas Solidarias contempla distintas iniciativas destinadas a organizaciones y establecimientos que cumplen un papel importante en la formación y el desarrollo de niños y niñas en San Juan.