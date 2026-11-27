La 11.ª edición del concurso literario San Juan Escribe, Premio "Jorge Leónidas Escudero", proclamó este jueves a sus ganadores en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, en un acto encabezado por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados de San Juan, Fabián Martín, junto a autoridades provinciales y municipales, referentes culturales y universitarios, docentes, estudiantes y familias.

La ceremonia coronó la convocatoria organizada por la Cámara de Diputados a través de su Fondo Editorial, que reunió a 936 participantes y 238 obras —entre ellas 40 escuelas— y sumó la categoría Literatura Ilustrada, evaluada por jurados de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan bajo el lema artístico “Liro y la búsqueda de los Pergaminos Dorados”.

Durante su intervención, el vicegobernador Fabián Martín destacó el alcance de la propuesta cultural y educativa en toda la provincia al señalar que la iniciativa reunió a más de 800 participantes y alrededor de 300 obras, con una presencia territorial que abarcó casi todos los departamentos.

Martín subrayó a DIARIO HUARPE que "el número de participantes superó al de obras presentadas gracias a las recorridas por las escuelas y a la modalidad grupal habilitada desde los 10 años", celebró el crecimiento de la categoría adultos y del rubro ilustrado.

"Hay más participantes que obras literarias porque visitamos las escuelas de toda la provincia promocionando el concurso y hay una categoría que permite que los chicos, los jóvenes, los niños". También puso en valor la respuesta provincial y el premio obtenido por Valle Fértil al expresar que “han venido escuelas de prácticamente todos los departamentos”, que “la ganadora es una escuela albergue del departamento Valle Fértil, que ha hecho una obra literaria sobre el tema de Ischigualasto” y que “cada edición se presentan más escritores, la escritura es algo sumamente importante para la cultura de nuestro querido San Juan”.

Sobre la continuidad del concurso y las nuevas propuestas, Martín anticipó que “ya se está organizando el San Juan Escribe 2027 que se desarrolla desde marzo hasta el mes de septiembre y termina el mes de septiembre del 2027”, detallando que luego, el jurado de Letras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Arte de la Universidad Nacional de San Juan, evalúa realizar la premiación entre fines de noviembre y principios de diciembre.

Respecto a la incorporación de categorías tras la experiencia de literatura ilustrada en esta edición y la convocatoria especial por los 10 años en la anterior, sostuvo que “lo estamos evaluando año tras año” y aseguró que “seguramente alguna sorpresa va a surgir".

Los ganadores y testimonios de la premiación

En la categoría de escritores mayores de 18 años de San Juan Escribe, los primeros puestos correspondieron a Gonzalo Ramiro Arenas por Oasis Armonico en cuento, a Daniela por El Bramido en novelas y a Julieta Russo por Albor (de) de la palabra en poesía, mientras que en literatura ilustrada el primer lugar fue para Carlos Antonio Fernández con Megajosefina brutal.

Por su parte, en la sección de escritores menores, el primer puesto en revelación juvenil individual recayó en El soldado de los dos mundos —sin autor consignado en el parte compartido— y en revelación escolar la distinción principal fue para la escuela albergue Casa del Niño con Guardianes del triásico.

Entre los premiados entrevistados tras el anuncio, la estudiante avanzada de Letras Julieta Russo obtuvo el primer puesto en poesía y relató que se animó por primera vez a mostrar sus textos en público, tras escribir desde los 13 o 14 años en la intimidad y con su madre como única acompañante presente mientras su familia se enteraba de la noticia en el acto.

Russo explicó que su obra indaga en la búsqueda inalcanzable de la palabra precisa y en los vínculos entre el cuerpo, la palabra, la naturaleza y el dolor por una pérdida, y celebró la emoción de que un jurado propusiera llevar sus versos a las aulas para acercar la poesía a los jóvenes.

Por su parte, la dupla integrada por Maxi y Iván obtuvo el segundo puesto en Literatura Ilustrada con la historieta Desertum Crucis, una reinterpretación gráfica sobre la historia de la Difunta Correa y su marido concebida como patrimonio cultural sanjuanino.

Los creadores señalaron que la obra retrata la peregrinación por el desierto, el peso del paisaje y el camino hacia el milagro final, y destacaron el trabajo conjunto entre guion y dibujo que los entusiasmó para proyectar nuevas producciones en dupla.