San Juan tendrá dos jornadas marcadas por la inestabilidad, con lluvias y tormentas previstas en distintos puntos del territorio provincial. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió anuncios por precipitaciones para este miércoles 25 de noviembre y advirtió sobre la posibilidad de fenómenos más intensos en algunos departamentos. Entre ellos se encuentra Valle Fértil, donde existe riesgo de caída de granizo.

Uno de los momentos que genera mayor atención será alrededor de las 20, cuando se espera el desarrollo de una tormenta en Valle Fértil que podría estar acompañada por caída de piedras. Por este motivo, el departamento aparece entre los sectores que deberán prestar especial atención a la evolución de las condiciones meteorológicas durante la noche.

En el resto de San Juan también se esperan precipitaciones. La jornada comenzará con condiciones relativamente estables, aunque el cielo irá presentando mayor nubosidad a medida que avance el día. Las probabilidades de lluvia aumentarán durante la tarde y se mantendrán durante las primeras horas de la noche.

En la ciudad de San Juan, el pronóstico anticipa una temperatura mínima de 17°C y una máxima que llegará a los 30°C. Durante la mañana predominará el cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la tarde podrían comenzar a registrarse los primeros chaparrones. Para la noche se prevé mayor inestabilidad, con posibilidad de tormentas eléctricas.

Cómo seguirá el tiempo el jueves en San Juan

Las condiciones meteorológicas inestables no terminarán con el miércoles. Para el jueves 26 de noviembre también se anuncian lluvias y tormentas en distintos momentos de la jornada, por lo que la provincia continuará bajo un escenario de tiempo variable.

La temperatura mínima prevista será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C. Durante la mañana podrían presentarse nuevos chaparrones, aunque habrá momentos de mejoramiento temporario. Por la tarde se espera una disminución de la probabilidad de precipitaciones, pero hacia la noche podrían regresar las tormentas.

De esta manera, San Juan tendrá dos días consecutivos con posibilidades de lluvia, en un contexto de temperaturas elevadas e inestabilidad. La atención estará puesta especialmente en las zonas donde se anticipan tormentas de mayor intensidad y posibilidad de caída de granizo.