Después de varios días marcados por las lluvias y la inestabilidad, San Juan se prepara para despedir noviembre con temperaturas que podrían alcanzar los 38°C. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sábado 28 habrá posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche, mientras que el domingo 29 se espera una mejora de las condiciones, acompañada por un fuerte aumento del calor.

La diferencia entre ambas jornadas será importante para quienes tengan actividades al aire libre. El sábado se prevé una máxima de 35°C, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%, mientras que el domingo el termómetro podría llegar a los 38°C, con cielo parcialmente nublado y escasas posibilidades de lluvia.

El cambio llegará después de las tormentas que afectaron a distintos departamentos durante la semana, particularmente durante la noche del jueves 26 de noviembre, cuando las precipitaciones provocaron complicaciones en calles y viviendas del Gran San Juan.

Sábado con 35°C y posibles tormentas en San Juan

El primer día del fin de semana comenzará con condiciones relativamente estables, aunque la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones aumentarán hacia la segunda mitad de la jornada.

De acuerdo con el SMN, el sábado 28 tendrá una temperatura mínima de 21°C y una máxima de 35°C. Durante la mañana se esperan condiciones más favorables, mientras que por la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas.

La probabilidad de precipitaciones estará entre el 10% y el 40% durante esos períodos. Esto no significa que lloverá de manera continua ni que las tormentas alcanzarán necesariamente a todos los departamentos de la provincia.

El viento también podría adquirir mayor intensidad durante la noche, con velocidades previstas de entre 23 y 31 km/h. Ante este panorama, quienes tengan previstas reuniones o actividades al aire libre deberán mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

El domingo será el día más caluroso del fin de semana

Para el domingo 29 de noviembre, el organismo nacional anticipa una mejora de las condiciones del tiempo, aunque acompañada por un incremento importante de la temperatura.

La mínima prevista será de 20°C y la máxima alcanzaría los 38°C, convirtiendo al domingo en la jornada más calurosa del fin de semana. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante gran parte del día.

En cuanto a las precipitaciones, el pronóstico señala probabilidades prácticamente nulas durante la mañana y de entre el 0% y el 10% hacia la tarde y noche. Además, el viento será leve, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 km/h.

De esta manera, el cierre de noviembre estará marcado por condiciones típicamente veraniegas, con temperaturas elevadas durante las horas centrales del día.

Qué cuidados tener ante el regreso del calor

Frente a las temperaturas previstas, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda mantener una hidratación frecuente, incluso cuando no se tenga sed, y evitar la exposición directa al sol entre las 10 y las 16 horas.

También aconseja reducir la actividad física intensa durante las horas de mayor temperatura, utilizar ropa liviana y permanecer en espacios frescos y ventilados.

Las precauciones deben reforzarse especialmente entre niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes pueden presentar mayores dificultades para afrontar jornadas de calor intenso.

El pronóstico podría modificarse durante las próximas horas, especialmente por la posibilidad de tormentas durante el sábado. Por eso, antes de realizar actividades al aire libre o viajar hacia departamentos alejados, se recomienda consultar los avisos actualizados del SMN.