El ministro de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan y secretario del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, Roberto Gutiérrez, participó este miércoles 16 de septiembre de una nueva reunión del organismo en Buenos Aires. Durante el encuentro se aprobó el Programa de Convergencia al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y se consideraron las pautas macrofiscales para 2027.

Una reunión con autoridades nacionales y provinciales

La sesión se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y contó con la participación de autoridades nacionales y representantes de las jurisdicciones adheridas al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. El encuentro estuvo encabezado por el presidente del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

También participaron ministros y secretarios de las jurisdicciones adheridas, integrantes del Comité Ejecutivo, la Coordinación Técnica y equipos técnicos provinciales. En su carácter de secretario del Comité Ejecutivo, Gutiérrez presentó un informe sobre las principales acciones desarrolladas desde la última reunión, realizada el 18 de junio en Paraná.

El informe presentado por Gutiérrez

Entre las acciones detalladas estuvieron las tareas de evaluación y seguimiento previstas por la Ley N.º 25.917 y sus modificatorias, además del trabajo de las comisiones técnicas permanentes. También informó sobre las actividades de asistencia técnica a provincias y municipios y las distintas instancias de intercambio y cooperación entre las jurisdicciones.

Durante la jornada, el Consejo consideró y aprobó los informes correspondientes a la evaluación del cierre presupuestario del ejercicio 2025, los Presupuestos 2026 y las Proyecciones Presupuestarias Plurianuales 2026-2028 de las jurisdicciones alcanzadas por el régimen. También fueron aprobadas normas internas vinculadas al presupuesto del organismo.

Un programa para corregir los desvíos fiscales

Uno de los principales temas abordados fue la situación de las jurisdicciones respecto del cumplimiento de las reglas fiscales. El seguimiento de los indicadores mostró que durante 2025 un número importante de jurisdicciones subnacionales incumplió la regla de gasto corriente primario, mientras que el Estado Nacional dio cumplimiento a esta regla al cierre del ejercicio.

En este marco, el Consejo aprobó la Resolución N.º 146, que crea el Programa de Convergencia al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. La herramienta establece una trayectoria para que las provincias que registraron desvíos puedan corregirlos y retomar progresivamente el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes.

Qué deberán presentar las provincias

Para incorporarse al programa, las jurisdicciones deberán presentar un Compromiso de Convergencia que incluya el diagnóstico de los desvíos, sus causas, objetivos, medidas de corrección, responsables, plazos, indicadores y metas verificables. El Comité Ejecutivo tendrá a su cargo la aprobación y el seguimiento de los avances, mientras que el Consejo Federal verificará el cumplimiento del proceso.

La próxima reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal está prevista para noviembre y tendrá lugar en la ciudad de San Juan. De esta manera, la provincia será sede del próximo encuentro del organismo federal.