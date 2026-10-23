San Juan evalúa suspender las Colonias de Verano 2027 por las lluvias de El Niño

El Gobierno de San Juan evalúa la posibilidad de suspender las Colonias de Verano 2027 si las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño generan condiciones de riesgo para los niños, niñas y adolescentes que participan de las actividades. Aunque los procesos licitatorios ya comenzaron, la decisión definitiva dependerá de la evolución del clima y de las condiciones de seguridad de los espacios previstos.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, confirmó que la organización continúa, pero aclaró que la realización de las colonias no está garantizada. “Ya hemos hecho los procesos licitatorios para los kits, pero va a depender también de cómo se va a ir dando este fenómeno de El Niño, si va a ser tan fuerte como se prevé, en qué condiciones va a llegar a la provincia de San Juan”, explicó en declaraciones a Diario La Provincia SJ.

El funcionario sostuvo que, si las condiciones meteorológicas son favorables, las actividades se desarrollarán según lo previsto. Sin embargo, advirtió que las precipitaciones persistentes podrían obligar a suspenderlas. “En caso de que tengamos buen tiempo, la vamos a llevar adelante. Y en el caso que veamos complicaciones de lluvias persistentes, vamos a ver si las suspendemos”, afirmó.

La seguridad de los campings, bajo evaluación

Uno de los principales aspectos que analiza el Gobierno es el estado de los campings y de la infraestructura donde se realizarían las colonias. Las instalaciones eléctricas, las farolas y otros elementos expuestos a las inclemencias climáticas podrían representar un peligro ante lluvias intensas o daños en los predios.

“Hay lugares con cableado, con farola, cualquier daño que pueda ocasionar a los chicos, suspenderíamos de inmediato”, advirtió Platero.

La definición se tomará en función de las condiciones meteorológicas y de las evaluaciones de seguridad que realicen las autoridades. Según indicó el ministro, el tema se encuentra bajo análisis junto al gobernador Marcelo Orrego, mientras se mantiene el seguimiento de los pronósticos.

Por el momento, no hay una cancelación confirmada. Las colonias siguen en etapa de preparación, aunque su continuidad quedará sujeta a que los espacios estén en condiciones de recibir a los participantes.

Diciembre y enero, los meses de mayor preocupación

La posibilidad de que El Niño provoque precipitaciones importantes en San Juan también llevó al Ministerio de Familia y Desarrollo Humano a coordinar acciones preventivas con distintos organismos provinciales y nacionales. Según Platero, diciembre y enero concentran la mayor preocupación por las lluvias previstas.

El funcionario señaló que mantuvo reuniones con el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, en el ámbito del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE), para definir cómo actuará su cartera ante posibles contingencias.

En la planificación participan áreas como Hidráulica, Defensa Civil y Bomberos, además de fuerzas de seguridad provinciales y federales, Gendarmería y el Ejército. El objetivo es establecer mecanismos de coordinación y contar con información meteorológica específica para anticipar situaciones de riesgo en los distintos departamentos.

“Vamos a tener también nuestro equipo técnico, alertándonos de las situaciones, cómo se va a ir dando en los distintos departamentos y haciendo un seguimiento muy de cerca para poder actuar”, explicó Platero.

Licitan vehículos y equipamiento para emergencias

Además de las medidas preventivas, el Ministerio trabaja en la preparación de recursos para asistir a la población ante eventuales inundaciones y otras complicaciones derivadas de las precipitaciones.

El operativo contempla la disponibilidad de carpas sanitarias, torres de iluminación y espacios de atención médica y de enfermería. También se prevé la distribución de ayuda social y alimentaria para las familias que necesiten asistencia.

En paralelo, el Gobierno avanzó con licitaciones para incorporar cuatro camiones y cinco camionetas 4x4, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta y facilitar el acceso a sectores de difícil circulación.

Platero explicó que las compras incluyen tanto recursos para atender emergencias como equipamiento destinado al funcionamiento cotidiano de las dependencias de su cartera, entre ellas los hogares de niñez y el hogar de ancianos.

De esta manera, mientras el Gobierno prepara el operativo para afrontar posibles contingencias climáticas, la realización de las Colonias de Verano 2027 permanece supeditada a la intensidad de las lluvias y a las condiciones de seguridad que presenten los predios durante la temporada.