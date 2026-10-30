Más de 60 piezas de cerámica formarán parte de una exposición gratuita que abrirá este viernes 30 de octubre, a las 20, en la Alianza Francesa de San Juan. La propuesta, titulada “Una taza... una historia para contar”, reunirá trabajos de artistas locales y tendrá una particularidad: rendirá homenaje a los trabajadores de la fábrica Lozadur que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

La iniciativa de la Agrupación de Ceramistas Sanjuaninos Tierra Nuestra se realiza por el Día del Ceramista Argentino. Es la tercera edición de una muestra que utiliza la taza para contar historias, explorar técnicas artesanales y recuperar recuerdos vinculados con el oficio.

Según la información difundida por la organización, habrá más de 60 piezas. Una presentación previa del encuentro detalló que, entre las obras de la exposición general y las creadas para una instalación especial, la cantidad rondará las 70. La entrada será gratuita y podrá recorrerse durante aproximadamente un mes.

Una muestra que une arte y memoria

A diferencia de las dos ediciones anteriores, esta vez la exposición incorporará una instalación dedicada a la historia de Lozadur, la fábrica de cerámica de la provincia de Buenos Aires cuyos trabajadores protagonizaron reclamos salariales y laborales en la década de 1970. Durante la dictadura, integrantes de ese colectivo obrero fueron secuestrados y desaparecidos.

Esa historia explica el significado del 30 de octubre para el sector ceramista argentino. La fecha no solo reconoce a quienes trabajan con arcilla, hornos y esmaltes: también mantiene viva la memoria de los trabajadores perseguidos por su actividad gremial.

La instalación sanjuanina buscará recuperar ese pasado a través de piezas realizadas especialmente para esta edición. Algunas toman como referencia la vajilla de Lozadur, reconocida por sus formas sencillas y sus colores característicos. De ese modo, un objeto habitual de la mesa familiar se convierte en una forma de recordar a quienes participaron de aquella historia.

La propuesta también incluirá la presentación de “Tazas y platos que aún esperan”, una poesía escrita para la ocasión por Helena Escales. El texto acompañará el recorrido artístico y sumará una mirada literaria al homenaje.

Las tazas como protagonistas

El resto de la exhibición mantendrá la idea que dio origen al proyecto: mostrar cómo un mismo objeto puede expresar experiencias distintas según las manos que lo crean. Las tazas exhibidas no serán solo utensilios, sino también piezas de autor, con decisiones propias sobre formas, texturas, colores y acabados.

Tierra Nuestra ya había llevado esta propuesta al Museo de la Historia Urbana en 2023 y a la sala Mario Pérez del Complejo La Superiora, en Rawson. La tercera edición se trasladará a un espacio cultural del centro capitalino y ampliará el recorrido con la instalación vinculada al Día del Ceramista.

La elección de la Alianza Francesa permitirá que los visitantes conozcan trabajos de distintos ceramistas sanjuaninos reunidos en una misma muestra. La exposición también busca poner en valor un oficio que combina producción artesanal, expresión artística y transmisión de conocimientos.

Cuándo y dónde visitar la exposición

La inauguración será este viernes 30 de octubre a las 20 en la Alianza Francesa, ubicada en la esquina de Mitre y Sarmiento, en Capital. El ingreso será libre y gratuito.

La muestra permanecerá abierta aproximadamente un mes. Para visitarla después de la inauguración, conviene consultar los días y horarios de atención de la institución.

Con más de 60 piezas y un homenaje que recupera un capítulo de la historia argentina, la exposición propone mirar una taza desde otro lugar: como una creación artesanal capaz de reunir memoria, identidad y relatos que merecen seguir contándose.