El Gobierno provincial explicó en el Foro de Abogados que la regalía de Vicuña se calculará sobre el valor de facturación, un mecanismo más transparente que equivale a un 4,5% del tradicional valor boca mina, lo que mejora sustancialmente los ingresos para la provincia. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, fue el encargado de detallar los alcances técnicos del acuerdo en el marco de la conferencia "La Nueva Ley de Desarrollo Local Minero", organizada por el Instituto Interdisciplinario de Derecho Ambiental y Minero.

El funcionario respondió a una consulta sobre cómo se controla el valor boca mina y aclaró los alcances del acuerdo alcanzado con la empresa.

Valor boca mina vs. valor de facturación

Fernández explicó que la ley provincial de regalías establece que el cálculo debe hacerse sobre el valor boca mina, pero que esa metodología presenta complejidades para su auditoría. Por eso, desde 2011, con la gestión del ingeniero José Luis Gioja, se llegó a un acuerdo con las empresas de oro para que la regalía se calcule sobre el valor de facturación.

"El valor de facturación es un valor mucho más transparente porque es el valor que las empresas declaran en la aduana, es el valor que corresponde a los ingresos que declaran en la AFIP. Es un valor transparente y es un valor que en definitiva puede corroborarse también con los precios internacionales de los metales", detalló el ministro.

Fernández agregó que "el valor de facturación claramente es un valor superior, es una base de cálculo superior al valor boca mina, con lo cual es mejor en cantidad y más fácil de auditar".

El debate por el cobre

El ministro reconoció que existía un debate sobre si el criterio del valor de facturación se aplicaría también al cobre. "La industria del cobre es una industria de volumen, la industria del oro es una industria de margen. En el caso del cobre, siendo una actividad de volumen, los márgenes son más estrechos, por lo tanto aplicar porcentajes sobre un valor de ingresos tiene sus complejidades", explicó.

Sin embargo, en el acuerdo con Vicuña se mantuvo el criterio. "La regalía se aplica sobre el valor de facturación. Aproximadamente un 3% sobre el valor de facturación equivale a 4,2, 4,3 o hasta 4,5 de valor boca mina. Mejora sustancialmente los ingresos por regalía de la provincia y del municipio", afirmó Fernández.

Fideicomiso y estabilidad para la empresa

El ministro también detalló el aporte adicional del fideicomiso, que va destinado exclusivamente a obras de infraestructura y también se calcula sobre el valor de facturación. "El beneficio para la empresa es la estabilidad de ese régimen de contribuciones, tanto de regalías como de fideicomiso. La estabilidad en el tiempo es el beneficio que toma la compañía", señaló.

Un acuerdo que mejora lo existente

Fernández destacó que el acuerdo con Vicuña "mejora sustancialmente" los ingresos por regalías de la provincia y del municipio, y que incorpora "la gran novedad" de que una compañía realice un aporte de 250 millones de dólares antes de iniciar la producción.

"Es lo que hemos hecho: trabajar sobre convenios que ya existían en la provincia y mejorarlos. Mejorarlos porque tampoco tienen precio mínimo. En el caso de los convenios del oro tienen un precio mínimo para que aplique; en el caso del cobre no hemos incluido ningún precio mínimo", concluyó el ministro.