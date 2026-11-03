San Juan sigue rompiendo marcas en materia de exportaciones mineras. Según el último Informe Mensual de la Secretaría de Minería de la Nación, correspondiente a octubre de 2026, la provincia acumuló ventas al exterior por 1.420 millones de dólares en los primeros nueve meses del año. Este número no solo representa un crecimiento del 7,1% en comparación con el mismo período de 2025, sino que consolida a San Juan como la segunda provincia exportadora del país, aportando el 21,1% del total nacional. Solo es superada por Santa Cruz, que lidera con el 39,1%.

Captura del informe de Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera.

Este desempeño provincial se enmarca en un contexto nacional histórico. La minería argentina exportó un total de 6.723 millones de dólares hasta septiembre, un récord absoluto para ese período. Este crecimiento del 59,3% interanual estuvo traccionado principalmente por los minerales metalíferos y el litio, y demuestra el peso que tiene la actividad en la generación de divisas para el país. En la distribución geográfica, cinco provincias (Santa Cruz, Jujuy, San Juan, Salta y Catamarca) concentran el 97% de los envíos.

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera

El oro, el gran motor de San Juan

El dato más contundente del informe para la provincia es la composición de su canasta. En septiembre de 2026, el 97,7% de las ventas mineras al exterior de San Juan fueron de oro. En el acumulado de los primeros nueve meses, este mineral representó el 97,9% (con Veladero como principal referente), seguido muy de lejos por las cales, que apenas alcanzaron el 1,6%.

Esta estructura es una fortaleza, pero también una alerta. La fortaleza radica en el buen momento del precio internacional del oro. El informe de precios de la Secretaría de Minería detalla que, en septiembre, el oro promedió los 4.319 dólares por onza troy, un 17,8% más que el año anterior, y acumula un promedio de 4.552 dólares en lo que va de 2026. Es decir, San Juan está exportando lo mismo (o un poco más) pero a un precio mucho mejor.

Fuente: Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera

La vulnerabilidad, por otro lado, es la nula diversificación. Mientras el precio del oro sostiene los números de San Juan, la provincia aún no logra insertarse en el mercado del cobre, el mineral que está revolucionando el comercio mundial. El informe nacional muestra que el cobre solo representó el 1,2% de las exportaciones mineras del país, un terreno donde San Juan tiene proyectos de clase mundial (como El Pachón y Los Azules) pero que todavía no generan producción ni divisas.

El récord exportador de San Juan es una gran noticia, pero el informe deja en claro que la provincia sigue siendo "monoproducto" en materia minera. La transición hacia una matriz más diversificada, con el cobre y la cal como protagonistas, será el verdadero desafío para la próxima década.