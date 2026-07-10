San Juan fue una de las provincias que compartió sus experiencias en materia de prevención y abordaje de los consumos problemáticos durante la segunda asamblea del año del Consejo Federal de Drogas (Cofedro), realizada en la sede de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar). El encuentro reunió a representantes de todas las provincias y autoridades nacionales para intercambiar estrategias y definir nuevas líneas de trabajo en todo el país.

En representación de la provincia participó la directora de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, Daniela Merlo, quien expuso las políticas que desarrolla San Juan para la prevención, el cuidado y la atención integral de los llamados "nuevos emergentes", es decir, la población menor de 18 años.

Durante su presentación, la funcionaria explicó que uno de los ejes centrales del trabajo provincial es la articulación con la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia para brindar un abordaje integral a niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de consumo problemático.

Merlo también destacó la tarea que desarrolla un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos y trabajadores sociales en el Centro Socioeducativo Cerrado Nazario Benavídez, donde se brinda acompañamiento especializado a jóvenes que permanecen alojados en esa institución.

Otro de los programas presentados fue "Entre Todos", una iniciativa preventiva que se implementa en las escuelas de iniciación deportiva de la provincia y que busca fortalecer hábitos saludables y generar espacios de contención para niños y adolescentes mediante actividades de prevención y promoción de la salud.

La directora señaló además que despertó interés entre las demás provincias el modelo de acompañamiento que desarrolla San Juan con mujeres embarazadas que atraviesan consumos problemáticos. En ese marco, explicó que la provincia cuenta con una casa convivencial donde las pacientes pueden realizar su tratamiento sin perder el vínculo cotidiano con sus hijos, una modalidad orientada a favorecer tanto la recuperación como el fortalecimiento del entorno familiar.

Durante la asamblea nacional también se presentó el Programa Municipios, una iniciativa que propone la adhesión de las provincias para crear un espacio virtual de seguimiento y coordinación con los municipios, con el objetivo de fortalecer las políticas territoriales de prevención y asistencia.

Además, las autoridades nacionales dieron a conocer los resultados actualizados del séptimo relevamiento sobre consumo de sustancias en estudiantes del nivel secundario, información que servirá como base para el diseño de nuevas políticas públicas de prevención en todo el país.