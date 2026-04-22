En un movimiento estratégico para fortalecer el mercado laboral del oeste argentino, San Juan, Mendoza y San Luis sellaron un compromiso histórico. Los Ministerios de Gobierno de las tres provincias suscribieron un Convenio Marco de Cooperación con el objetivo de unificar fuerzas en el control del trabajo registrado y la seguridad de los trabajadores en toda la región de Cuyo.

Las tres provincias de Cuyo coordinarán inspecciones conjuntas, especialmente en sectores rurales y las economías regionales.

El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de dos años, busca establecer un bloque sólido para el ejercicio del poder de policía del trabajo. La firma contó con la presencia de la ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, junto a sus pares de Mendoza, Natalio Mema, y de San Luis, Gonzalo Amondarain.

Foco en las economías regionales

Uno de los puntos más destacados del convenio es la articulación de acciones en sectores con alta movilidad de personal, como las actividades rurales y agroindustriales. Dado que muchos trabajadores temporarios se desplazan entre las tres provincias según las épocas de cosecha, las autoridades coordinarán operativos inspectivos simultáneos para garantizar que se cumpla la ley.

"Este convenio permitirá optimizar la intervención ante conflictos laborales y prevenir el trabajo no registrado", destacaron desde el Ministerio de Gobierno sanjuanino. Además, se trabajará fuertemente en las zonas limítrofes, donde se reforzará la vigilancia para evitar el trabajo infantil y cualquier forma de vulneración de derechos.

Intercambio de información y tecnología

La ministra Laura Palma junto a sus pares de Mendoza y San Luis durante la firma del acuerdo en la vecina provincia.

El pacto no se limita a las inspecciones en campo. También contempla la creación de un sistema de intercambio de información estadística y técnica sobre empleadores. Esto permitirá que, si una empresa incurre en faltas en una provincia, las jurisdicciones vecinas estén debidamente alertadas.

Para que esta maquinaria funcione, se avanzará en el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan una interoperabilidad ágil entre los sistemas de San Juan, Mendoza y San Luis, siempre bajo protocolos de protección de datos.

Un Comité de Enlace para Cuyo

Para garantizar que los papeles se traduzcan en hechos, se conformará un Comité de Enlace Interjurisdiccional. Este equipo será el encargado de monitorear los avances y proponer nuevas líneas de trabajo, con la posibilidad abierta de que otras provincias de la región se sumen a la iniciativa en el futuro.

De la comitiva sanjuanina también participaron el secretario de Gobierno, Juan José Dubos, y el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, quienes remarcaron que esta unión regional es clave para elevar la calidad del empleo y garantizar condiciones dignas de higiene y seguridad para todos los cuyanos.