El Ministerio de Gobierno puso en marcha una mesa de trabajo interinstitucional destinada a coordinar acciones contra la trata de personas en San Juan. La reunión fue encabezada por la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien convocó a representantes de organismos provinciales, nacionales y del sector privado para comenzar a delinear estrategias conjuntas frente a una problemática que requiere un abordaje integral y sostenido.

Durante el encuentro se analizaron distintos aspectos vinculados a la trata y explotación de personas, haciendo especial hincapié en la necesidad de consolidar mecanismos de coordinación entre las instituciones involucradas para mejorar la detección temprana de situaciones de riesgo, fortalecer las tareas preventivas y optimizar la asistencia a las víctimas.

Desde la cartera de Gobierno destacaron que la lucha contra este delito exige el compromiso y la participación activa de diversos sectores, por lo que se avanzará en la construcción de una agenda común de trabajo.

Un abordaje integral y coordinado

Como resultado de la reunión, se acordó continuar ampliando la mesa de articulación mediante la incorporación de nuevos organismos e instituciones con competencia en la temática. El objetivo es consolidar una estrategia integral que permita desarrollar acciones concretas de prevención, capacitación y acompañamiento.

Acompañaron a la ministra Palma el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos; el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese; y la directora de Transporte, María Eugenia González.

Por parte del Gobierno nacional participaron la coordinadora regional del Comité contra la Trata, Explotación de Personas y Asistencia de Víctimas para Nuevo Cuyo, María Eugenia Raverta, y la delegada de Migraciones en San Juan, Carolina Velasco.

También formaron parte del encuentro representantes de otras áreas estratégicas del Estado provincial, entre ellas la directora de Género del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, Valeria Díaz, y la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, en representación de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

La experiencia del sector privado

Uno de los aspectos destacados de la reunión fue la participación del sector privado a través del Grupo Andesmar. La gerente de Relaciones Institucionales de la empresa, Federica Mariconda, compartió la experiencia que la firma desarrolla desde 2012 en materia de prevención y concientización sobre la trata de personas.

Precisamente, el trabajo sostenido de la compañía en esta temática fue uno de los factores que impulsó la realización de este primer espacio de articulación entre organismos públicos y privados.

Las autoridades coincidieron en que la cooperación entre instituciones resulta fundamental para enfrentar este delito complejo, que afecta derechos humanos básicos y requiere respuestas coordinadas para su prevención, detección y erradicación.

Con esta primera reunión, San Juan dio un paso inicial hacia la construcción de una red de trabajo conjunta orientada a fortalecer las políticas públicas destinadas a combatir la trata de personas y proteger a las posibles víctimas.