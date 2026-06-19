San Juan volvió a posicionarse como un destino de referencia a nivel nacional tras ser destacado como el mejor lugar de Argentina para observar las estrellas. El reconocimiento llegó a partir de una publicación del diario El Cronista, que ubicó a El Leoncito en el primer puesto entre los sitios más impactantes del país para contemplar el cielo nocturno.

El ranking resalta que existen lugares en Argentina donde el firmamento alcanza niveles de claridad excepcionales, permitiendo una observación privilegiada del universo. En ese contexto, El Leoncito se ubicó por encima de otros destinos icónicos como las Salinas Grandes, en Jujuy, y el Campo de Piedra Pómez, en Catamarca.

Este reconocimiento refuerza el posicionamiento que la provincia viene construyendo en los últimos años en materia de astroturismo. San Juan fue declarada Capital Nacional del Turismo Astronómico y cuenta con más de 300 días de cielo despejado al año, una condición clave tanto para la investigación científica como para la actividad turística.

A estas ventajas se suman factores naturales como la baja humedad, la escasa nubosidad, la altitud y la mínima contaminación lumínica, que convierten a la provincia en uno de los puntos con cielos más limpios y transparentes del continente.

Otro de los pilares del desarrollo astronómico local es la presencia de los principales centros científicos del país. En el departamento Calingasta se encuentran el Complejo Astronómico El Leoncito (Casleo) y la Estación de Altura Carlos U. Cesco, instituciones que combinan investigación de primer nivel con propuestas abiertas al turismo.

En paralelo, San Juan amplió su oferta con experiencias de observación guiada, visitas a observatorios y actividades de divulgación científica en distintos puntos del territorio, incluyendo la Pampa del Leoncito. Estas propuestas atraen a turistas, estudiantes y aficionados durante todo el año.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el impulso al turismo astronómico no solo fortalece la identidad de San Juan como destino, sino que también genera oportunidades económicas para las comunidades locales y posiciona a la provincia en el mapa internacional de la observación del cielo.