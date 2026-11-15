San Juan se convirtió en la ciudad más calurosa de Argentina durante la tarde de este domingo 15 de noviembre. Según el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la localidad sanjuanina registró 33,6°C a las 18 y quedó en el primer puesto a nivel nacional.

El dato ubicó a San Juan por encima de distintas localidades del norte argentino, que habitualmente registran temperaturas elevadas. En segundo lugar quedó San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, con 32,9°C, mientras que Posadas, en Misiones, y Monte Caseros, en Corrientes, compartieron el tercer puesto con 32,8°C.

El listado del organismo nacional también mostró temperaturas superiores a los 32°C en distintas ciudades del país. Mercedes, en Corrientes, alcanzó los 32,5°C; Resistencia, en Chaco, llegó a los 32,3°C; y Las Lomitas, en Formosa, registró 32,2°C.

De esta manera, San Juan quedó al frente del ranking nacional en una jornada marcada por las altas temperaturas, con un registro que superó incluso los valores de varias localidades del norte argentino.