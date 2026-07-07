La intensa ola polar que atraviesa gran parte del territorio argentino volvió a dejar a San Juan entre las provincias con las temperaturas más extremas del país. De acuerdo con los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre las 7 y las 8 de este martes la capital sanjuanina se ubicó en el tercer puesto del ranking nacional de ciudades más frías, con una temperatura de -2,2°C y una humedad relativa del 72%.

El informe oficial indicó que durante ese horario al menos 16 ciudades argentinas registraron temperaturas por debajo de los 0°C, reflejando la intensidad del ingreso de aire polar que afecta a distintas regiones del país.

El primer lugar del ranking correspondió a Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, donde se registró una temperatura de -2,8°C con una humedad del 97%. En segundo puesto quedó Malargüe, Mendoza, con -2,6°C y una humedad del 64%.

Con -2,2°C, San Juan compartió una marca térmica similar a la registrada en Junín (Buenos Aires) y Santiago del Estero, aunque ocupó el tercer lugar del listado elaborado por el organismo nacional.

Las diez ciudades más frías del país

Según el SMN, este fue el ranking de las diez ciudades con las temperaturas más bajas durante la mañana:

Las Flores (Buenos Aires): -2,8°C.

Malargüe (Mendoza): -2,6°C.

San Juan: -2,2°C.

Junín (Buenos Aires): -2,2°C.

Santiago del Estero (capital): -2,2°C.

Coronel Suárez (Buenos Aires): -2,1°C.

Laboulaye (Córdoba): -1,7°C.

Merlo (Buenos Aires): -1,3°C.

Villa Reynolds (San Luis): -1°C.

Venado Tuerto (Santa Fe): -0,9°C.

Además, otras localidades del país también registraron temperaturas bajo cero, entre ellas Azul (Buenos Aires), Gualeguaychú (Entre Ríos), San Fernando del Valle de Catamarca, la Universidad Nacional de Jujuy, Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) y la ciudad de Salta.

La persistencia de la masa de aire frío mantiene las condiciones invernales en gran parte del país y obliga a extremar los cuidados, especialmente durante las primeras horas del día, cuando se registran las temperaturas más bajas. En San Juan, el intenso frío volvió a ubicarse entre los protagonistas de la jornada y dejó a la provincia en el podio nacional de las ciudades más frías de este martes.