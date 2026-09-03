San Juan volvió a convertirse en punto de encuentro del sector olivícola argentino. En el marco del XV Encuentro Olivícola Internacional ArgOliva 2026, se realizó una nueva Mesa Olivícola Nacional, que reunió a autoridades nacionales y provinciales con representantes de cámaras productivas de cuatro provincias.

La reunión tuvo lugar en el Salón Cruce de los Andes y contó con representantes del sector olivícola de San Juan, Mendoza, La Rioja y Catamarca. El objetivo fue poner sobre la mesa las necesidades actuales de la actividad y avanzar en propuestas conjuntas entre el ámbito público y privado.

Por parte del Gobierno nacional participaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; el subsecretario de Economía Regional, Martín Gustavo Giaccio; y el jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Martín Fernández. También estuvo presente el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu.

La representación sanjuanina estuvo encabezada por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, junto al secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, y funcionarios de distintas áreas vinculadas con la producción, sanidad, contingencias climáticas y desarrollo agropecuario.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de generar estos espacios para que los productores y empresarios puedan plantear directamente las problemáticas que atraviesa la actividad.

“Estas reuniones permiten el encuentro entre el sector público y el privado para que se planteen las necesidades del sector olivícola”, señaló Moreno. Según explicó, a partir de esos planteos se generan propuestas que posteriormente son trabajadas de manera conjunta entre los gobiernos provincial y nacional.

El funcionario también indicó que uno de los objetivos planteados por el gobernador Marcelo Orrego es continuar desarrollando proyectos que favorezcan el crecimiento de la actividad y permitan sostener los niveles de productividad y calidad alcanzados por el sector olivícola sanjuanino.

La Mesa Olivícola Nacional formó parte del cronograma de ArgOliva 2026, encuentro que durante estos días reúne en San Juan a distintos actores vinculados con la producción y la industria del aceite de oliva.