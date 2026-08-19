Atletas sanjuaninos del club Unión Deportiva Caucetera tuvieron una destacada actuación en el Torneo Regional Cuyano 2026, disputado el sábado 15 de agosto en la pista provincial de Avenida Libertador, en Mendoza.

El certamen reunió a cerca de 150 atletas de las ramas masculina y femenina, pertenecientes a las categorías U16, U18, U20, Mayores y Máster.

La delegación sanjuanina estuvo acompañada por el profesor Lautaro Flores y consiguió un total de diez medallas en diferentes pruebas de pista y campo.

Los resultados sanjuaninos

En la categoría U16, Juan Manuel Fontiveros tuvo una gran presentación y consiguió el primer puesto en los 80 metros llanos. Además, terminó segundo en salto en largo.

En U18, Tomás Gómez fue uno de los grandes protagonistas. El atleta obtuvo el primer puesto en salto triple, segundo en salto en largo y tercero en los 100 metros llanos.

También en U18, Catalina Palomo consiguió dos medallas de plata en lanzamiento de disco y lanzamiento de bala.

Su hermana, Carla Palomo, completó la cosecha sanjuanina con un tercer puesto en lanzamiento de martillo.

En la categoría U20, Matías Arévalo subió dos veces al podio. Fue segundo en los 100 metros llanos y tercero en los 200 metros llanos.

Una actuación destacada

Los resultados obtenidos en Mendoza reflejan el crecimiento de los jóvenes atletas sanjuaninos y el trabajo que realizan los clubes de la provincia.

La competencia también permitió a los representantes de Unión Deportiva Caucetera medirse con deportistas de distintos puntos de la región y sumar experiencia de cara a los próximos compromisos del calendario atlético.