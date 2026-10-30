San Juan consiguió sus primeras dos medallas de plata en los Juegos Argentinos Urbanos (JAUR) 2026, que se disputan en Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. Durante la segunda jornada de competencia, desarrollada este jueves 29 de octubre, Gabriel Pereyra se destacó en ajedrez y Matías Reggio hizo lo propio en parkour, permitiendo que la delegación provincial celebrara sus primeros podios en el certamen.

Uno de los protagonistas de la jornada fue Gabriel Pereyra, quien alcanzó el segundo puesto en la modalidad FreeXstyle 920 Blitz masculino de ajedrez. Su desempeño le permitió ubicarse entre los mejores competidores de la disciplina y quedarse con la primera medalla de plata para San Juan.

La segunda alegría llegó de la mano de Matías Reggio, quien obtuvo el subcampeonato en parkour. El deportista sanjuanino consiguió subir al segundo escalón del podio tras una presentación en la que demostró sus habilidades en una disciplina que exige velocidad, coordinación, agilidad y precisión para superar distintos obstáculos.

De esta manera, la provincia cerró una jornada positiva, con dos representantes que lograron destacarse entre competidores de diferentes puntos del país.

La actividad de este jueves también incluyó la participación de otros integrantes de la delegación sanjuanina en distintas disciplinas deportivas. Mientras algunas competencias concluyeron, otras continuarán durante los próximos días con nuevas instancias eliminatorias y definiciones.

Entre las presentaciones más esperadas para este viernes 30 de octubre se encuentra la de Bautista Paredes, quien disputará las semifinales de BMX freestyle. El sanjuanino buscará conseguir un lugar en la final y mantener las posibilidades de sumar nuevas medallas para la provincia.

San Juan participa de la primera edición de los Juegos Argentinos Urbanos con una delegación integrada por 32 deportistas, distribuidos en nueve disciplinas. El certamen reúne a representantes de distintas provincias y busca promover el desarrollo de deportes urbanos y nuevas modalidades competitivas.

La delegación cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Deporte y la Subsecretaría de Alto Rendimiento, organismos que colaboran con la participación de los atletas en esta competencia nacional.

Con las dos medallas de plata obtenidas por Pereyra y Reggio, San Juan comenzó a sumar resultados destacados en el medallero y mantiene sus expectativas de alcanzar nuevas posiciones de podio durante las jornadas restantes.