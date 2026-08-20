La Selección Sanjuanina de ciclismo en pista de las categorías Menores y Juniors tuvo un destacado comienzo en el Campeonato Argentino 2026. En la primera jornada, disputada este miércoles 19 de agosto en el nuevo velódromo de Rafaela, Santa Fe, los jóvenes representantes de la provincia consiguieron ocho medallas.

El balance fue de cuatro preseas de oro, una de plata y tres de bronce, en una jornada que volvió a mostrar el protagonismo del ciclismo sanjuanino en las competencias nacionales.

La delegación cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, para participar del certamen que continuará hasta el sábado 22.

Cuatro campeones argentinos

Entre las actuaciones más destacadas estuvieron las de Kendra Cañadas Moreno, Lisandro Chávez Carrizo, Tomás Saavedra Zalazar y Kevin Tivani Marinero, quienes consiguieron medallas de oro en sus respectivas categorías.

En damas, Cañadas Moreno se quedó con el primer puesto en la especialidad velocidad, correspondiente a las categorías 2012-2013-2014. En esa misma competencia, Solange Molina obtuvo la medalla de bronce.

Entre los varones de las categorías 2013-2014, Lisandro Chávez Carrizo consiguió el oro en 200 metros lanzados, mientras que Lautaro Naranjo Vargas obtuvo la plata. Lucas Martínez Cortez finalizó quinto y Román Montaña Tejada terminó noveno.

Más medallas para la delegación

Tomás Saavedra Zalazar fue otro de los sanjuaninos que se consagró campeón. El ciclista logró el primer puesto en velocidad de la categoría 2010. En la misma prueba, Leandro Aravena Alcaraz terminó en el undécimo lugar.

En la categoría Junior 2008-2009, Kevin Tivani Marinero consiguió otra medalla de oro para San Juan en velocidad. Adriel Mortensen completó el podio con una presea de bronce.

La octava medalla de la jornada llegó de la mano de Joselin Contreras Tivani, quien obtuvo el tercer puesto en velocidad de la categoría 2010-2011.

San Juan va por más este jueves

La competencia continuará este jueves 20 desde las 8:30, con una extensa programación que incluirá distintas especialidades.

Los sanjuaninos participarán en las clasificaciones de persecución individual, finales de scratch, pruebas de eliminación y vuelta con partida detenida, tanto en damas como en varones.

El Campeonato Argentino de Pista finalizará el sábado 22 de agosto y la delegación provincial buscará seguir sumando resultados y podios en el nuevo escenario deportivo de Rafaela.