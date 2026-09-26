San Juan recibió un reconocimiento nacional por su campaña de promoción turística “Está muy lindo San Juan”, que fue elegida como la Mejor Campaña Publicitaria en Turismo en la edición 2026 de los Premios Federales a la Industria Turística Argentina (FED).

La propuesta fue desarrollada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia y tuvo como uno de sus principales protagonistas al actor y conductor sanjuanino Darío Barassi, quien aportó su imagen y carisma para mostrar distintos atractivos del territorio.

El objetivo de la campaña fue posicionar a San Juan como destino turístico, tanto a nivel nacional como internacional, mediante una comunicación cercana y ligada a la identidad local. La iniciativa puso el foco en los paisajes, las experiencias y distintos puntos de interés de la provincia.

La distinción fue recibida por autoridades provinciales vinculadas al área de turismo y cultura, entre ellas el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; la secretaria de Cultura, Analía Vilches; la directora de Relaciones Institucionales, Daniela Golfieri; y la directora de Desarrollo y Productos Turísticos, Natalia López.

La secretaria de Cultura, Analía Vilches; el subsecretario de Turismo, Juan Castañares; la directora de Relaciones Institucionales, Daniela Golfieri; y la directora de Desarrollo y Productos Turísticos, Natalia López.

Los Premios FED distinguen a destinos, empresas, instituciones, profesionales y experiencias que realizan aportes al desarrollo turístico en Argentina. Entre los aspectos que evalúa el certamen aparecen la innovación, la creatividad, la calidad, la comunicación y la sostenibilidad.

En la edición 2026 hubo 14 categorías, entre ellas Destino Destacado, Experiencia Turística, Comunicación Turística, Trayectoria en Hotelería y Gastronomía y Campaña Publicitaria del Año.

Las candidaturas son presentadas por organismos vinculados al turismo y la elección queda en manos de un jurado independiente integrado por periodistas especializados.

El premio otorgado a San Juan reconoce así el trabajo de promoción realizado durante el último tiempo y refuerza la estrategia de posicionar a la provincia como uno de los destinos con mayor identidad propia dentro del mapa turístico nacional.