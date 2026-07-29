San Juan habilitó el registro de empresas multadas por Defensa al Consumidor

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación habilitó el Registro de Infractores, un instrumento que reúne a comercios, empresas de servicios y entidades financieras sancionadas por distintas anomalías en San Juan. La herramienta, impulsada desde la Dirección de Defensa al Consumidor, busca otorgar mayor transparencia para que los usuarios verifiquen los datos de una firma antes de concretar una compra o contratar una prestación.

La directora del área, Fabiana Carrizo, detalló la función de esta plataforma al explicar que "el registro reúne a las empresas que, en algún momento, recibieron multas aplicadas por Defensa al Consumidor por distintas irregularidades. La base de datos contempla comercios, prestadores de servicios y también entidades financieras que operan en la provincia".

El mecanismo para revisar el estado de un proveedor consiste en ingresar a este sistema oficial habilitado para la comunidad. Sobre la utilidad de esta verificación, la funcionaria expresó que "queremos que sea una herramienta para que el consumidor pueda entrar, mirar y conocer el estado de la empresa antes de darle continuidad al trámite o la compra".

Desde la repartición indicaron que diversas firmas, especialmente cadenas nacionales, optan por abonar las sanciones fijadas sin presentar apelaciones y continúan desarrollando su actividad. Frente a esta situación, la revisión de este expediente permite aportar información pública sobre esos antecedentes administrativos.

El organismo mantiene un perfil enfocado en la conciliación para lograr acuerdos entre las partes previo a la instancia judicial. Sin embargo, "muchas de las multas quedan firmes porque no son apeladas", según explicó Carrizo.

Para concretar la verificación de forma gratuita, Defensa al Consumidor generó un código QR. Este enlace se difundirá a través de las redes sociales oficiales y en la folletería de los distintos operativos y actividades que realiza el organismo en toda la provincia.