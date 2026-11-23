La Fiesta Nacional del Sol 2026 tuvo un momento dedicado a la memoria y al reconocimiento de quienes combatieron en la Guerra de Malvinas. En el escenario mayor de la celebración, el Gobierno de San Juan realizó un homenaje a los veteranos de guerra, con especial atención a los sanjuaninos que participaron del conflicto bélico de 1982.

La ceremonia se desarrolló ante el público que asistió a la fiesta y buscó recordar a los argentinos que fueron convocados a defender la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, muchos de los cuales debieron dejar sus hogares y familias para trasladarse al Atlántico Sur.

Uno de los momentos centrales del reconocimiento fue la proyección de un video alusivo a la gesta de Malvinas. La presentación estuvo acompañada por la tradicional Marcha de Malvinas, en una puesta en escena que invitó a recordar a los protagonistas de aquella guerra y mantener viva su historia.

Del homenaje participaron el gobernador Marcelo Orrego, la ministra de Gobierno, Laura Palma; el ministro de Turismo, Guido Romero; y el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, quienes acompañaron el reconocimiento a los veteranos.

A más de 44 años del conflicto que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido, la Fiesta Nacional del Sol incorporó así un espacio de memoria dentro de su programación artística y cultural.

El reconocimiento también puso el foco en los excombatientes sanjuaninos, cuya participación en la guerra forma parte de la historia de la provincia y del reclamo permanente de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.