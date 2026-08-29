San Juan honró la memoria de los cuatro héroes a un mes del accidente aéreo en Valle Fértil

A un mes de la peor tragedia aérea en la historia de San Juan, la provincia volvió a reunirse para recordar a quienes perdieron la vida aquel 29 de julio de 2026. La Catedral de San Juan fue escenario este sábado de una Misa de Honras, cargada de emoción, memoria y reconocimiento.

La ceremonia estuvo especialmente dedicada a Carlos Heredia, director de Protección Civil, Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan, Rubén Castro, jefe de Bomberos, y Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos, cuatro de los funcionarios que murieron en el accidente aéreo ocurrido en Valle Fértil.

Familiares, amigos, allegados, integrantes de las fuerzas de seguridad y Bomberos acompañaron el homenaje, que buscó mantener vivo el recuerdo de cuatro hombres que perdieron la vida mientras cumplían con su vocación de servicio.

Una misa cargada de emoción

La Misa de Honras estuvo presidida por monseñor Jorge Lozano y contó con la presencia de los familiares de las víctimas, quienes recibieron el acompañamiento de autoridades, compañeros y allegados.

También participaron integrantes de las fuerzas de seguridad y de Bomberos, instituciones vinculadas a la tarea y al compromiso que caracterizó a los funcionarios homenajeados.

Entre las autoridades presentes estuvieron el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, y el secretario de Gobierno, Emilio Achem, además de otros funcionarios provinciales.

Durante la ceremonia se realizaron ofrendas y reconocimientos en memoria de quienes dejaron una profunda huella en sus compañeros, familiares y en la comunidad sanjuanina.

El recuerdo de quienes dieron su vida en servicio

La misa se convirtió en un momento de encuentro para acompañar a las familias y volver a poner en valor las vidas de Carlos Heredia, Marcelo Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal.

A un mes de la tragedia, el dolor por sus muertes sigue presente. Sin embargo, el homenaje también buscó rescatar el legado que dejaron y el sentido de servicio que marcó sus trayectorias.

San Juan volvió a recordarlos como cuatro hombres comprometidos con su tarea, que viajaban para continuar capacitándose y preparándose para una misión vinculada a la protección y el servicio.

Entre oraciones, ofrendas y muestras de afecto, la provincia rindió homenaje a cuatro de sus héroes y reafirmó que, pese al paso del tiempo, sus nombres y sus historias permanecerán ligados a la memoria de una tragedia que marcó para siempre a San Juan.

La peor tragedia aérea de San Juan

La tragedia ocurrió el 29 de julio de 2026, cuando un helicóptero Bell 412EP se estrelló en la zona del Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil. El accidente provocó la muerte de sus siete ocupantes y quedó marcado como la peor tragedia aérea de la historia de San Juan.

Entre las víctimas se encontraban Carlos Heredia, Marcelo Videla, Rubén Castro y Jorge Carbajal. Los cuatro funcionarios viajaban hacia una capacitación del Sistema Nacional de Manejo del Fuego cuando ocurrió la tragedia que conmocionó a toda la provincia.

A un mes del accidente, sus nombres volvieron a ocupar un lugar central en una ceremonia atravesada por el dolor, pero también por el profundo reconocimiento a sus trayectorias y al compromiso que tuvieron con su trabajo.