San Juan dio un nuevo paso para fortalecer el desarrollo de emprendimientos innovadores. El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación puso en marcha la segunda etapa del programa Fortalecimiento a Incubadoras de Emprendimientos Locales, una iniciativa que busca profesionalizar a las instituciones que acompañan a emprendedores en sus primeros años y potenciar la creación de nuevas empresas en la provincia.

El lanzamiento se realizó en el Centro de Economía del Conocimiento e Innovación y contó con la participación del ministro de Producción, Gustavo Fernández; el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación, Germán von Euw, y el director de Transferencia e Innovación, Carlos Gallardo.

En esta nueva etapa, las incubadoras recibirán mentorías especializadas, acompañamiento grupal e individual y participarán en espacios de intercambio con el objetivo de fortalecer sus capacidades de gestión, ampliar sus redes de trabajo y consolidar un ecosistema de apoyo al emprendedurismo.

El proceso estará a cargo de la Incubadora de Empresas de la Universidad Nacional de Cuyo, una institución con experiencia en el acompañamiento de organizaciones que impulsan proyectos emprendedores. La propuesta contempla el intercambio de experiencias y herramientas para mejorar los modelos de gestión, las metodologías de acompañamiento y las estrategias de sostenibilidad de las incubadoras participantes.

Las incubadoras cumplen un rol clave en el desarrollo económico porque brindan capacitación, mentorías, asistencia técnica, vinculación con instituciones y orientación para acceder a financiamiento. Gracias a ese acompañamiento, numerosos proyectos logran convertirse en empresas capaces de generar empleo, incorporar innovación y aportar valor a la matriz productiva provincial.

La iniciativa da continuidad al trabajo iniciado en 2025, cuando se desarrolló la primera etapa del programa junto a la Fundación para la Incubación de Empresas (FIDE), de la Universidad Nacional de Córdoba. Ese proceso permitió fortalecer institucionalmente a las organizaciones participantes y consolidar un espacio de articulación entre los distintos actores del ecosistema emprendedor sanjuanino.

En esta segunda etapa participan la Universidad Católica de Cuyo, la Universidad Nacional de San Juan, la Unión Industrial de San Juan, Casemi, Casetic, JAE, la Sociedad Israelita de San Juan y distintas facultades e instituciones vinculadas a la innovación y el desarrollo productivo.

Con este nuevo ciclo, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación busca consolidar una red provincial de incubadoras más integrada y preparada para acompañar el crecimiento de emprendimientos con potencial de generar empleo, desarrollo tecnológico y nuevas oportunidades para la economía sanjuanina.