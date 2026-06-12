El Ministerio de Gobierno inauguró el Archivo Central del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, un nuevo espacio destinado a optimizar la organización, conservación y acceso a la documentación institucional, con el objetivo de mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer los servicios a la ciudadanía.

El acto estuvo encabezado por la ministra Laura Palma, acompañada por la secretaria de Relaciones Institucionales Claudia Sarmiento y la directora del Registro Civil Verónica Benedetto, quienes destacaron la importancia de avanzar hacia un modelo de gestión más moderno.

El nuevo sitio donde se encuentra discponible la documentación. (Gentileza)

Durante la presentación, se puso en marcha la Tabla de Retención Documental Común, una herramienta técnica clave para la clasificación, valoración y organización del material archivado, que permitirá agilizar los procesos internos y garantizar una adecuada preservación de la información.

Además, mediante la Resolución Nº 789-DRC-2026, se formalizó la creación de una Comisión Evaluadora en el ámbito del organismo, en el marco del Sistema Provincial de Archivos (SIPAR). Este equipo tendrá la tarea de analizar los distintos tipos documentales, establecer plazos de guarda y definir qué documentación debe conservarse por su valor histórico y cuál puede ser descartada de manera segura.

La comisión estará integrada por representantes de diversas áreas, entre ellas Archivo, Administración, Inspección, Sistemas, Planeamiento, Gestión de Calidad, Asesoría Letrada y el área Contable, y sus miembros desempeñarán funciones durante un período de dos años.

El desarrollo de esta iniciativa contó con el acompañamiento técnico del SIPAR, que brindó capacitación y asesoramiento para implementar buenas prácticas archivísticas en cada etapa del proceso.

Las autoridades también destacaron el trabajo del personal del Registro Civil y del equipo de Control Operativo, que colaboraron en el ordenamiento, mantenimiento y acondicionamiento del nuevo espacio.

La jornada culminó con el tradicional corte de cinta, dejando formalmente inauguradas las instalaciones y consolidando un paso más hacia la modernización del sistema administrativo provincial.