El invierno comenzó con fuerza en la Argentina y San Juan se ubicó entre las ciudades más frías del país durante la jornada de este domingo. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la provincia registró temperaturas que la posicionaron dentro del ranking nacional de localidades con menor sensación térmica y registros mínimos más bajos.

El informe elaborado por el organismo meteorológico mostró un marcado descenso térmico en gran parte del territorio argentino, producto del avance de una masa de aire polar que afectó especialmente a las provincias del centro y oeste del país. En ese contexto, San Juan apareció entre las diez ciudades con temperaturas más bajas durante las primeras horas de la mañana.

Datos de este 22 de junio del Servicio Meteorológico Nacional. (Gentileza)

Según el relevamiento, la ciudad de San Juan registró una temperatura de -1,8 grados, ubicándose en el décimo puesto del ranking nacional. El dato reflejó el intenso frío que se hizo sentir desde la madrugada y que marcó el comienzo oficial de la estación invernal.

El listado fue encabezado por la localidad de Maquinchao, en Río Negro, donde el termómetro descendió hasta los -11,2 grados. Más atrás se ubicaron otras ciudades patagónicas y del sur del país que registraron temperaturas extremas producto de la ola de aire frío.

Entre las localidades que completaron el ranking figuraron Malargüe, Chapelco, Esquel, Bariloche, Perito Moreno, Puerto Madryn, Trelew y Neuquén, todas con marcas térmicas por debajo de cero durante gran parte de la mañana. San Juan fue una de las pocas ciudades del oeste argentino que logró ingresar en el listado.

Las bajas temperaturas también se reflejaron en las sensaciones térmicas, que en varios puntos del país descendieron aún más debido a la presencia de viento. Los especialistas anticiparon que las condiciones invernales continuarán durante los próximos días, con mañanas muy frías y posibilidad de heladas en distintas regiones.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional recomendaron extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. También aconsejaron mantener una adecuada calefacción de los ambientes y evitar cambios bruscos de temperatura.

El ingreso de San Juan al ranking nacional confirma el impacto de la ola polar que atraviesa gran parte del país y anticipa una semana con condiciones típicamente invernales en la provincia, donde se esperan nuevas jornadas con temperaturas cercanas a los cero grados.