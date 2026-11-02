El Gobierno de San Juan prevé iniciar en las próximas semanas las obras de la Ruta 150 y la Ruta 40 Norte, según confirmó el ministro de Infraestructura, Fernando Perea. En el primer caso, se intervendrán 22 kilómetros entre Las Flores y Colola, mientras que la segunda obra ya fue adjudicada a la empresa Mapal.

El funcionario explicó a DIARIO HUARPE que el primer tramo de la Ruta 150 contempla una repavimentación, mejoras en las banquinas y trabajos de seguridad vial, tanto vertical como horizontal. La intervención también incluirá la demarcación de la calzada y tiene previsto comenzar dentro de dos o tres semanas.

Ruta 150: una primera etapa de 22 kilómetros

Perea indicó que el llamado a licitación para este primer sector ya se realizó y que se utilizará una partida de Vialidad Provincial para financiar los trabajos. La intervención comprende el trayecto desde Las Flores hasta Colola y forma parte de un proyecto más amplio que busca avanzar sobre la totalidad de la ruta.

En relación con las condiciones técnicas del camino, el ministro señaló que los especialistas de Vialidad Provincial trabajan en los detalles del proyecto, incluidos los sectores que requieren soluciones específicas. Además, adelantó que el segundo tramo se encuentra en etapa de elaboración de proyectos y que próximamente se anunciará su licitación.

La Ruta 40 Norte ya fue adjudicada

Por otra parte, Perea confirmó que la obra de la Ruta 40 Norte ya fue adjudicada a la empresa Mapal, que presentó la mejor oferta durante el proceso licitatorio. Según precisó, la firma fue notificada la semana pasada y los trabajos también comenzarían dentro de las próximas tres semanas.

De esta manera, la Provincia avanza con dos intervenciones viales que forman parte de las obras anunciadas por el gobernador. Los plazos de inicio estimados por Infraestructura ubican el comienzo de ambos trabajos durante las próximas semanas.