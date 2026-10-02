San Juan inició este viernes el tercer Seminario Nacional de Grabado, una propuesta que reúne a artistas y especialistas de distintas provincias para abordar las técnicas y expresiones del grabado contemporáneo. El director del museo, Emanuel Ruiz Díaz, destacó en diálogo con DIARIO HUARPE el crecimiento de la disciplina en la provincia y su proyección a nivel nacional.

“Estamos muy contentos. Hoy arrancamos este tercer Seminario Nacional de Grabado”, señaló Ruiz Díaz, quien sostuvo que la actividad contribuye a convertir a San Juan en un espacio de referencia para el arte contemporáneo. Durante las jornadas participan disertantes de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan, que presentan distintas miradas sobre el grabado y la producción artística contemporánea.

El seminario forma parte del Proyecto Grabado 2026, una iniciativa que ya transita su tercera edición y que tiene una frecuencia bianual. De acuerdo con Ruiz Díaz, el programa busca consolidar a San Juan como uno de los puntos de referencia del grabado a nivel nacional.

En ese sentido, explicó que la provincia trabaja actualmente en el posicionamiento de dos disciplinas artísticas: el dibujo, a través de la Bienal Nacional de Dibujo, y el grabado, mediante el Proyecto Grabado.

La agenda tendrá además una instancia de alcance nacional. El próximo 30 de octubre se inaugurará en el Museo Nacional del Grabado una exposición que reunirá obras de artistas de San Juan, Mendoza, San Luis y La Rioja. La muestra contará con la participación de 107 artistas y será impulsada por la provincia de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

“Eso habla de la fuerza y de la potencia de estar gestionando toda una disciplina y posicionarla a nivel nacional”, afirmó el director del museo.

Dos jornadas de actividades

El seminario comenzó este viernes con una jornada teórica. Los especialistas de las cuatro provincias participantes abordan diferentes modalidades, técnicas y perspectivas vinculadas al grabado contemporáneo.

La propuesta continuará este sábado por la mañana con una instancia práctica centrada en la conservación y prevención de obras de papel grabado. Se trata de un taller con cupos reducidos y con inscripción previa.

Ruiz Díaz destacó que el encuentro permite reunir en San Juan a artistas y especialistas de distintas regiones y, al mismo tiempo, proyectar la producción local hacia espacios culturales de alcance nacional.

La actividad se desarrolla en el marco del Proyecto Grabado 2026 y forma parte de una agenda que busca ampliar la presencia del arte producido en la región en instituciones y espacios culturales del país.