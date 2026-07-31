Con un clima de profundo dolor y absoluto respeto, este viernes comenzaron las honras fúnebres para despedir a los cuatro funcionarios sanjuaninos fallecidos en la tragedia aérea de Valle Fértil. La Catedral San Juan Bautista abrió sus puertas para recibir a familiares, compañeros de trabajo, autoridades y vecinos que se acercan a acompañar a las familias en uno de los momentos más difíciles.

Desde el inicio de la ceremonia, el templo se convirtió en el escenario de una despedida marcada por el silencio, la solemnidad y la conmoción que atraviesa a toda la provincia. Integrantes de las fuerzas de seguridad, funcionarios provinciales y allegados comenzaron a llegar para participar del último adiós a Rubén Castro, Jorge Carbajal, Carlos Heredia y Marcelo Germán Videla.

La despedida conjunta fue acordada entre el Gobierno de San Juan y las familias de las víctimas, teniendo en cuenta el estrecho vínculo profesional y humano que unía a los cuatro funcionarios, quienes durante años compartieron tareas vinculadas a la prevención, la seguridad y la respuesta ante emergencias.

Una ceremonia abierta a la comunidad

De acuerdo con el cronograma oficial, las honras fúnebres se desarrollarán durante este viernes entre las 13 y las 21 en la Catedral San Juan Bautista. Durante ese horario, la comunidad podrá acercarse para rendir homenaje y acompañar a los familiares.

El Gobierno provincial solicitó que quienes participen de la despedida lo hagan con el mayor respeto, preservando la intimidad y la serenidad que requiere este momento de duelo.

Cómo continuará la despedida

Las ceremonias continuarán este sábado con una misa prevista para las 9 en la Catedral. Posteriormente, a las 10.30, partirá el cortejo fúnebre hacia el Cementerio de Capital, donde se realizará el sepelio y los honores correspondientes en memoria de los cuatro funcionarios fallecidos.

La provincia permanece conmovida por la tragedia ocurrida en Valle Fértil, que terminó con la vida del jefe de la Dirección Bomberos D-9, Rubén Castro; el segundo jefe de esa repartición, Jorge Carbajal; el director de Protección Civil, Carlos Heredia; y el subjefe de la Policía de San Juan, Marcelo Germán Videla.