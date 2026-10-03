San Juan comenzó este sábado 3 de octubre con un marcado descenso de la temperatura respecto de la jornada anterior, luego del intenso calor provocado por el viento Zonda. El ingreso de un frente fresco desde el cuadrante sur modificó las condiciones y dejó una mañana agradable, aunque con viento sostenido.

De acuerdo con el informe actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura durante las primeras horas se ubicó en torno a los 16°C, mientras que la humedad relativa alcanzó el 47%. La visibilidad, en tanto, se mantuvo dentro de parámetros normales.

El viento fue uno de los principales protagonistas de las primeras horas del día. Desde el sector sur, sopló de manera sostenida a velocidades de entre 19 y 24 kilómetros por hora.

Durante la madrugada, el SMN había emitido una alerta amarilla por ráfagas intensas. En distintos sectores de la provincia se registraron velocidades de entre 50 y 69 km/h. Sin embargo, durante la mañana las condiciones comenzaron a estabilizarse progresivamente.

Una tarde templada y sin lluvias

Para el resto de este sábado, el pronóstico indica que no habrá precipitaciones. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0% durante toda la jornada.

El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque podrían aparecer algunos períodos de nubosidad variable hacia el final de la tarde.

Con el correr de las horas, la temperatura irá en ascenso de manera gradual, aunque el viento del sur y sudeste limitará el aumento térmico. La máxima se ubicará entre 24°C y 26°C, especialmente entre las 15 y las 17.

De esta manera, después del calor extremo y el Zonda del viernes, los sanjuaninos tendrán una jornada con temperaturas más moderadas y características propias de la primavera.

Cómo seguirá durante la noche

Hacia la noche, las condiciones continuarán estables y agradables. La temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 20°C.

El viento también perderá intensidad y rotará levemente hacia el sudeste, con velocidades previstas de entre 6 y 13 kilómetros por hora.

Así, el sábado cerrará con un escenario mucho más calmo y fresco que el registrado durante la jornada anterior, cuando el viento Zonda había elevado considerablemente las temperaturas en la provincia.