San Juan intensificará los operativos de tránsito durante septiembre

San Juan se prepara para reforzar los operativos de tránsito durante septiembre, con la llegada de la primavera, una mayor circulación en las calles y la realización de distintos eventos masivos. Sin embargo, la decisión también se apoya en un dato que genera preocupación: aunque disminuyó la cantidad de siniestros viales, aumentaron las víctimas fatales. Así lo explicó a DIARIO HUARPE el comisario mayor Ricardo Díaz, jefe de la Dirección D7 de Tránsito y Seguridad Vial, quien confirmó que la Policía incrementará su presencia preventiva en distintos puntos de la provincia.

“Estamos preparándonos para todo lo que se viene. El mes de septiembre tiene varios eventos, hasta la Fiesta de la Primavera, y estamos intentando también tener mayor presencia nuevamente en las calles”, señaló.

Menos siniestros, pero más personas fallecidas

Según los datos aportados por Díaz, la cantidad de siniestros viales viene mostrando una disminución. En 2022, San Juan registraba aproximadamente 6.470 siniestros en todo el año. En lo que va de 2026, con cifras parciales comparadas con el mismo período, el número se ubica en poco más de 4.000 hechos.

Además, actualmente se contabilizan alrededor de 800 siniestros menos que durante el mismo período de 2025. Sin embargo, el dato más preocupante está en las víctimas fatales. A esta altura del año pasado se registraban cerca de 45 fallecidos, mientras que actualmente la cifra asciende a 57 personas. “Menos siniestros, pero hemos tenido más fallecidos”, reconoció el jefe de Tránsito y Seguridad Vial.

Más controles sobre las faltas graves

Díaz explicó que durante este año los operativos pusieron especial atención en las infracciones consideradas más peligrosas. Hasta julio, se habían labrado más de 13.000 actas de infracción, una cifra muy similar a la registrada durante el mismo período de 2025.

Sin embargo, hubo un dato que mostró un incremento: durante 2026 se registraron 1.500 vehículos radiados más que el año pasado. “Este año hemos estado haciendo hincapié, sobre todo, en las infracciones más graves”, explicó Díaz.

Entre las faltas más frecuentes aparecen las vinculadas con la documentación, además de la falta de cinturón de seguridad y, en motociclistas, el incumplimiento del uso de casco o chaleco.

Operativos por eventos y zonas de obras

El refuerzo de los controles también estará vinculado con los eventos previstos para septiembre y los próximos meses. Además, la Dirección D7 continuará trabajando en las zonas afectadas por obras, donde los cambios en la circulación, desvíos y demoras pueden generar mayores riesgos.

“Las obras son para mejoras, pero en el proceso producen una demora o un inconveniente. Estamos acompañando también, haciendo prevención”, indicó el funcionario.

La prioridad: evitar nuevas víctimas

Con más movimiento en las calles y una agenda de actividades que convocará a miles de personas, la Policía busca anticiparse y reforzar la prevención.

El objetivo, según Díaz, no es solamente aumentar la cantidad de infracciones, sino reducir las consecuencias más graves de los siniestros. “Nuestra prioridad siempre es disminuir la cantidad de víctimas”, resumió.

Con ese objetivo, San Juan intensificará los operativos durante septiembre, combinando controles en calles y rutas, presencia en eventos masivos y prevención en zonas de obras, en un contexto donde los siniestros bajaron, pero las muertes viales continúan siendo uno de los principales desafíos.